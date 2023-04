Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen

Wort & Bild Verlag gewinnt Deutschen Mediapreis für die Rentner-BRAVO

Baierbrunn (ots)

Am 25. Mai wurde in München zum 25. Mal der von Werben & Verkaufen (W&V) ausgerichtete Deutsche Mediapreis verliehen. Insgesamt hatten sich 170 Unternehmen (und ihre Agenturen) in zwölf Kategorien beworben. Der Wort & Bild Verlag konnte die begehrte Trophäe - die Preiskugel - gemeinsam mit der Berliner Kommunikationsagentur schoesslers in der Kategorie "Media-Idee Print" für die "Rentner-BRAVO" entgegennehmen.

Pünktlich zum 66. Geburtstag erschien die Apotheken Umschau, die im Volksmund den liebevollen Beinamen "Rentner-BRAVO" trägt, am 15. Januar 2022 als Heft-im-Heft im Gewand des Jugendmagazins BRAVO. Nicht nur das Cover mit Marianne Koch, bekannte Medizinerin und ehemaliger Filmstar, die etliche BRAVO-Titel in den 50er Jahren zierte, war an das Original angelehnt. Auch an das Thema Gesundheit angepasste typische BRAVO-Rubriken wie "Dr. Sommer" ("Impotent durch Radfahren?") und die Foto-Love-Story (zwischen einer Diabetes-Patientin und einem Apotheker) erheiterten die Leser:innen. Außerdem hatten die "Virus-VIPs" Drosten, Lauterbach, Addo, Streeck und Co. einen Auftritt in der Jubiläumsausgabe, die mit freundlicher Genehmigung der Bauer Media Group, die BRAVO herausgibt, in die Apotheken kam.

Über 300 Medien (Print, Radio, TV) berichteten zum Start über die augenzwinkernde Aktion mit einer Gesamtreichweite von 105,5 Millionen und gratulierten zum Geburtstag. Social Media glühte und weder "Wer wird Millionär?" noch der Jahresrückblick der ARD "2022 - Das Quiz" kamen ohne die Rentner-BRAVO aus.

Die Jury begründete ihre Entscheidung folgendermaßen: "Dieser Case zeigt die Stärke von Print. Es ist mutig, die Zielgruppe selbstironisch anzusprechen. Und es brauchte sicherlich Überzeugungskunst. Die Rentner-Bravo ist eine gewagte Spreizung. Und sie funktioniert: Bei den Fakten hat die Rentner Bravo einfach die Nase vorn."

Print lebt

"Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, insbesondere weil sie uns in der Rubrik 'Media-Idee Print' verliehen wurde. Natürlich ist der Wort & Bild Verlag längst multimedial aufgestellt und transformiert sich digital. Aber wir sind mit Print groß geworden. Print wirkt einfach, es geht direkt ins Herz. Und was ist schöner, als den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern?", so Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung beim Wort & Bild Verlag.

Fünfte Auszeichnung insgesamt

Der Deutsche Mediapreis ist die mittlerweile fünfte Auszeichnung, die der Wort & Bild Verlag und schoesslers für die Jubiläumsausgabe von Deutschlands auflagenstärkster Publikation für sich verbuchen konnte nach dem

Comprix Gold Award (in der Kategorie "Imagewerbung"),

PR Report Award (Kategorie "Reputation und Marke"),

European Excellence Award (Kategorie "Brand Relationship") und

European Publishing Award (Kategorie "Storytelling").

Für Dr. Jochen Kalka, Mitglied der Geschäftsleitung bei schoesslers, war die Verleihung des Deutschen Mediapreises eine Art Zirkelschluss. "Ich habe diesen Preis als ehemaliger Chefredakteur bei Werben & Verkaufen gemeinsam mit Wolfram Kons selbst rund 300 Mal in 20 Jahren verliehen. Dass ich ihn nun selbst entgegennehmen durfte, gemeinsam mit unserem Kunden Wort & Bild, bedeutet mir sehr viel. Man möge mir vor diesem Hintergrund den kleinen Freudentanz auf der Bühne verzeihen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der BRAVO-Otto!", ergänzt Dr. Kalka.

