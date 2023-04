Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen

"Viele trauen mir nicht zu, dass ich Ärztin bin"

Bild-Infos

Download

Baierbrunn (ots)

Sie ist jung, eine Frau - und es gewohnt, dass man sie immer wieder nach ihrer Herkunft fragt. Muna Ismail Abdi ist Assistenzärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und spricht im Podcast "Frau Doktor, übernehmen Sie!" mit Apotheken Umschau-Chefredakteurin Julia Rotherbl über das Thema Rassismus im Medizinbetrieb. Ismail Abdi ist überzeugt: "Auch wenn es nicht immer einfach ist, muss man darüber sprechen."

"Woher kommen Sie eigentlich? Und warum sprechen Sie so gut Deutsch?" Mit Fragen wie diesen wird Muna Ismail Abdi, Assistenzärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, regelmäßig konfrontiert. "Immer wieder rechtfertigen, immer wieder wird einem bewusst gemacht, dass man anders ist, dass man eine andere Hautfarbe hat und vor allem, dass einem nicht zugetraut wird, dass man Ärztin ist."

Auch dumme Sprüche muss sich Muna Ismail Abdi oft anhören. "Da bin ich nie die Ärztin. Ich bin immer die Schwester, wenn überhaupt. Oder die Reinigungskraft." Und sogar noch schlimmer: Es hat Patient:innen gegeben, erzählt Ismail Abdi, die sich nicht von ihr behandeln lassen wollten.

"Rassismus wird es immer geben"

Wie geht die junge Frau mit einer solchen Ablehnung um? Was ihr hilft, sind Gespräche mit Freund:innen, Familie - und ihr Engagement in dem Verein "Black in Medicine", ein Netzwerk, in dem sich Schwarze Mediziner und Medizinerinnen austauschen können. Überhaupt reden, für Muna Ismail Abdi ist das besonders wichtig. "Nicht das Thema totschweigen und sagen, das gibt es bei uns in der Klinik nicht. Es gibt es leider überall, und wird es auch immer geben." Nicht nur seitens der Patient:innen, sondern teilweise sogar unter Kolleg:innen.

Indem sie darüber spricht, möchte sie anderen Mut machen, Vorbild sein, damit diese sehen, dass sie ihre Ziele erreichen können. So, wie es ihr selbst geholfen hat, sich das Thema immer bewusster zu machen und mehr und mehr dagegen anzugehen. Mit einem starken Vorsatz: "Ich lasse mir das jetzt nicht gefallen."

"Frau Doktor, übernehmen Sie!" auf einen Blick

Julia Rotherbl, Mitglied der Chefredaktion der Apotheken Umschau und ihrer Partnermarken, spricht mit Frauen aus der Medizin-Branche und geht der Frage nach, wie sie Karriere gemacht haben, welche Hürden es gab und welche Lösungen sie für sich und andere gefunden haben. "Empowerment" ist das zentrale Thema, denn Frauen in Führungspositionen sind in der Medizinbranche stark unterrepräsentiert. Die geteilten Erfahrungen sollen jungen Frauen Mut machen, ihnen Wege aufzeigen und sie beim Netzwerken unterstützen. "Frau Doktor, übernehmen Sie!" erscheint unter der neuen Marke Apotheken Umschau Pro, die sich an alle Professionals im Gesundheitswesen richtet und ganz konkrete, praxisrelevante Informationen für den Berufsalltag bietet.

Der Podcast ist u.a. bei Apple Podcasts, Spotify, YouTube sowie überall sonst, wo es Podcasts gibt, zu hören:

https://ots.de/zVxt0k

https://open.spotify.com/show/70eKUacHP0o6glTTIRH1s0

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdLPKEUfuQ6YdNKzebm0Bd0spE0TgR1DQ

Alle Folgen und weitere Podcasts von gesundheit-hören, dem Audioangebot der Apotheken Umschau, gibt es unter www.gesundheit-hören.de.

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuell