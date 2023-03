Bundesärztekammer

Presse-Einladung zum 127. Deutschen Ärztetag vom 16. bis 19. Mai 2023 in Essen

Eröffnungsveranstaltung, Plenarsitzungen und Pressekonferenzen

Berlin (ots)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der 127. Deutsche Ärztetag, der vom 16. bis 19. Mai 2023 in Essen stattfindet, fällt in herausfordernde Zeiten. Waren die vergangenen drei Jahre durch die Corona-Pandemie bestimmt, widmen sich Regierung und Parlament in diesem Jahr u.a. mit den angekündigten Versorgungsgesetzen I und II, der Neuausrichtung der Krankenhausplanung und -vergütung sowie der Notfallversorgung wichtigen strukturellen Reformen im deutschen Gesundheitswesen. Diese und weitere Themen werden sowohl die Eröffnungsveranstaltung des 127. Deutschen Ärztetages, an der auch Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach teilnehmen wird, als auch die Plenarsitzungen des Ärzteparlaments prägen.

Unter dem Titel "Freiheit und Verantwortung in der ärztlichen Profession" befasst sich der Ärztetag zudem mit dem Verständnis des ärztlichen Berufsbildes und den Herausforderungen, mit denen die ärztliche Profession konfrontiert ist. In einem Grundsatzreferat wird sich Peter Müller, Richter des Zweiten Senats am Bundesverfassungsgericht, mit der besonderen Bedeutung freiheitlicher ärztlicher Berufsausübung und ärztlicher Selbstverwaltung für eine am Patienten orientierte Gesundheitsversorgung befassen.

In einem weiteren Schwerpunktthema werden sich die Abgeordneten des Deutschen Ärztetages gemeinsam mit externen Referenten, unter anderem mit der nordrhein-westfälischen Bildungsministerin Dorothee Feller, der Förderung der Gesundheitskompetenz bei Kindern und Jugendlichen widmen.

Wir laden Sie herzlich ein zur Eröffnungsveranstaltung, den Arbeitssitzungen und den Pressekonferenzen des 127. Deutschen Ärztetages und würden uns über Ihre Teilnahme sehr freuen.

Bitte melden Sie sich unter dem folgenden Link an (Registrierungscode: Presse23).

Weitere Informationen sowie die Tagesordnung des 127. Deutschen Ärztetages finden Sie auf der Homepage der Bundesärztekammer.

Über das Online-Pressezentrum der Bundesärztekammer können Sie die Plenarsitzungen und Pressekonferenzen auch online verfolgen sowie die Vorträge, Presseinformationen, Pressefotos und Videos abrufen.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen und Terminabsprachen an die Pressestelle der Bundesärztekammer (per Mail presse@baek.de oder telefonisch 030 / 4004 56 700).

Datenschutzinformation

Mit Ihrer Anmeldung gestatten Sie uns die Verwendung Ihrer Daten für die Zusendung von Zugangsdaten und Informationen im Rahmen des 127. Deutschen Ärztetages.

Nach Beendigung der Veranstaltung werden wir Ihre Daten nicht mehr verwenden und automatisch löschen.

Akkreditierung zum 127. Deutschen Ärztetag

16. bis 19. Mai 2023 in Essen

Bitte melden Sie sich unter dem folgenden Link an (Registrierungscode: Presse23).

Eröffnung

Dienstag, 16. Mai 2023

10:00 bis 12:00 Uhr

Philharmonie Essen Conference Center

Huyssenallee 53, 45128 Essen

Arbeitssitzungen (auch als Online-Stream)

Dienstag, 16. Mai 2023 14:00 bis 18:00 Uhr

Mittwoch, 17. Mai 2023 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr

Donnerstag, 18. Mai 2023 09:00 bis 12:30 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr

Freitag, 19. Mai 2023 09:00 bis ca. 16:00 Uhr

Congress Center Ost, Eingang Ost/Halle 7

Messeplatz 1, 45131 Essen

Pressekonferenzen (auch als Online-Stream)

Mittwoch, 17. Mai 2023, ca. 12.00 Uhr

Donnerstag, 18. Mai 2023, ca. 12.30 Uhr

Congress Center Ost, Eingang Ost/Saal Ruhr

Messeplatz 1, 45131 Essen

Hinweis für Hörfunkjournalisten und TV-Teams:

Bitte teilen Sie uns frühzeitig Sonderwünsche bzgl. Interviews und Technikausstattung (Anschlüsse etc.) mit (per Mail presse@baek.de oder telefonisch 030 / 4004 56 700).

Original-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell