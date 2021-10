Bundesärztekammer

Presse-Einladung zum 125. Deutschen Ärztetag

1. und 2. November 2021

Dieser Ärztetag findet als hybride Veranstaltung statt

Eröffnungsveranstaltung und Plenarsitzungen des 125. Deutschen Ärztetages

am 1. und 2. November 2021 findet der 125. Deutsche Ärztetag als Hybrid-Veranstaltung in Berlin statt. Gut fünf Wochen nach der Bundestagswahl fällt das Treffen der 250 Abgeordneten des Ärzteparlamentes in politisch besonders spannende Zeiten. Die künftigen Koalitionspartner werden in diesem Herbst ihre politischen Vorhaben definieren und priorisieren. Dabei muss nach den Erfahrungen aus der Corona-Pandemie der Gesundheitspolitik eine besondere Gewichtung zukommen. Die Bundesärztekammer hat prioritäre Handlungsfelder sowie konkrete Kernforderungen an ein gesundheitspolitisches Sofortprogramm der neuen Bundesregierung erstellt, das Grundlage der gesundheits- und sozialpolitischen Beratungen des Ärztetages sein wird. Ein weiteres Schwerpunktthema sind die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels. Gemeinsam mit hochkarätigen externen Referenten wird das Ärzteparlament Strategien zum Umgang mit vermehrt auftretenden Hitzewellen in Deutschland, der klimabedingten Verbreitung tropischer Krankheiten sowie zur Verkleinerung des CO2-Fußabdrucks des Gesundheitswesens beraten. Auf der Tagesordnung steht zudem die Wahl einer Vizepräsidentin oder eines Vizepräsidenten der Bundesärztekammer.

Wenn Sie den Ärztetag ausschließlich online verfolgen möchten, melden Sie sich bitte über das elektronische Anmeldeformular auf der Homepage der Bundesärztekammer an. Sie erhalten dann Zugangsdaten für das Online-Pressezentrum der Bundesärztekammer, über das Sie die Eröffnungsveranstaltung, die Plenarsitzungen sowie die Pressekonferenzen online verfolgen und Presseinformationen abrufen können.

Aufgrund behördlicher Auflagen ist vor Ort nur eine begrenzte Teilnehmerzahl zugelassen. Bitte beachten Sie, dass für den Zugang zum Estrel Berlin die 3G-Regel (Geimpft, Genesen, Getestet) gilt (siehe Merkblatt). Es werden darüber hinaus ausschließlich registrierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer zugelassen. Für Ihre Teilnahme vor Ort melden Sie sich bitte spätestens bis zum 14.10.2021 unter dem folgenden Link an. Der Registrierungscode lautet PRESSE125. Die Daten werden 14 Tage nach der Veranstaltung gelöscht.

Sie erhalten dann per Post Ihr persönliches Namensbadge mit QR-Code, mit dem Sie sich unabhängig von der 3G-Kontrolle vor dem Zugang zu den Veranstaltungsräumen einchecken müssen.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen und Terminabsprachen an die Pressestelle der Bundesärztekammer (per Mail presse@baek.de oder telefonisch 030 / 4004 56 700).

Akkreditierung zum 125. Deutschen Ärztetag

1. und 2. November 2021 in Berlin

Bitte merken Sie sich die nachfolgenden Termine vor und teilen Sie uns über das elektronische Anmeldeformular mit, ob Ihnen eine Online-Teilnahme möglich ist.

Für Ihre Teilnahme vor Ort melden Sie sich bitte spätestens bis zum 14.10.2021 unter dem folgenden Link an (Registrierungscode PRESSE125).

Die Tagesordnung des 125. Deutschen Ärztetages finden Sie hier.

Eröffnung und Arbeitssitzungen

Estrel Berlin

Convention Hall II und Auditorium

Sonnenallee 225, 12057 Berlin

Montag, 1. November 2021 09:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis ca. 18:00 Uhr

Dienstag, 2. November 2021 09:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis ca. 18:00 Uhr

Öffnungszeiten der Pressestelle

01. November 2021 07.00 - 20.00 Uhr

02. November 2021 07.00 - 20.00 Uhr

