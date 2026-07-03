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Dokumentarfilm "Die UNO in der Veto-Falle" ab 27. Juli auf arte.tv

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Straßburg (ots)

Die UNO in der Veto-Falle

Web Only - ab 27. Juli 2026 auf arte.tv

Dokumentarfilm von Tim Slade / ARTE, Vast Productions / USA 2025, 56 Min. / OmU / Erstausstrahlung

Seit 80 Jahren steht das Vetorecht der UN-Sicherheitsrats-Mitglieder in der Kritik: Ein einziger Einspruch kann Beschlüsse blockieren - selbst bei Völkermord oder Kriegsverbrechen. Der Film analysiert, wie Vetos Krisen wie in Gaza oder der Ukraine verschärfen, befragt Experten und sucht nach Alternativen für eine handlungsfähigere UN. Ein System auf dem Prüfstand.

Die Dokumentation zeichnet die Geschichte des Vetorechts nach und prüft, wie es die Reaktionen der Völkergemeinschaft auf einige der schlimmsten Krisen der Welt immer wieder beeinflusst hat. Anhand von Archivmaterial, einem Rückblick auf die Geschichte der Diplomatie sowie Interviews mit führenden Experten des Völkerrechts, früheren UN-Funktionären, Historikern und Menschenrechtsanwälten zeigt der Dokumentarfilm, wie der Sicherheitsrat häufig genau dann durch ein Veto gelähmt wurde, wenn eigentlich dringender Handlungsbedarf bestand.

Der Film untersucht aktuelle Krisen, darunter in Gaza und der Ukraine, und zieht historische Parallelen, wo das Lahmlegen des Sicherheitsrates katastrophale Konsequenzen wie Todesopfer oder Massenvertreibungen zufolge hatte.

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