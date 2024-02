ARTE G.E.I.E.

Ukraine - Zwei Jahre Krieg: ARTE Thema, ARTE Reportage und ARTE Journal berichten am 20. und 24. Februar 2024 direkt aus der Ukraine

Vor fast zwei Jahren, am Morgen des 24. Februar 2022, begann die Invasion der russischen Armee in die Ukraine. Seitdem dauert der Angriffskrieg Russlands unvermindert an. Zum zweiten Jahrestag sendet ARTE am Samstag, den 24. Februar 2024, die ARTE Reportage sowie die Nachrichtensendung ARTE Journal direkt aus der Ukraine. Beide Programme sind Teil des umfangreichen ARTE-Schwerpunkts "Ukraine - Zwei Jahre Krieg", der unterschiedliche Aspekte des Krieges mit Dokumentarfilmen, Reportagen und Nachrichten beleuchtet, über aktuelle Ereignisse informiert und einen Blick in die Zukunft wagt.

ARTE Thema, ARTE Reportage und ARTE Journal berichten direkt aus der Ukraine moderiert von ARTE-Moderator William Irigoyen

Am Dienstag, den 20. Februar, präsentiert der französische Journalist und ARTE-Moderator William Irigoyen den zweiten Themenabend des ARTE-Ukraine-Schwerpunkts aus Kiew: Die drei Dokumentarfilme "Blackbox Ukraine: Kampf um die Geschichte", "Ukraine - Krieg den Verrätern" und "Hunger als Waffe - Russlands Getreidekrieg" widmen sich der Geschichte und der aktuellen Lage in der Ukraine. Am darauffolgenden Samstag, den 24. Februar, berichten ARTE Reportage und das ARTE Journal direkt aus der Ukraine. ARTE Reportage ist am Maidan-Platz in Kiew, von dem 2014 die demokratische Revolution ausging. William Irigoyen trifft dort Vertreter der ukrainischen Zivilgesellschaft, u.a. den ukrainischen Schriftsteller Andrej Kurkow. Im Anschluss um 19.20 Uhr wird das ARTE Journal live aus Kiew berichten: Mitten unter den Einwohnern der ukrainischen Hauptstadt - wahrscheinlich aus einer U-Bahn-Station oder an einem der Orte, die seit zwei Jahren als Zuflucht dienen - spricht der ARTE-Moderator Irigoyen mit Ukrainern, die von der Front zurückkehren oder sich im Hinterland in NGOs engagiert haben.

Außerdem: "Tracks East" hat fast zwei Jahre lang Kunstschaffende und Kreative in der Ukraine und außerhalb begleitet. Aus diesem reichen Schatz an Geschichten und Bildern zeigt die Sendung "Tracks East: Zwei Jahre - Leben im Krieg" zum zweiten Jahrestag der russischen Invasion ein dichtes Kaleidoskop der Ereignisse. Eine hochpersönliche Chronik, erzählt von den jungen Protagonisten der Popkultur, dabei sind u.a. Popstars wie Jerry Hail, die ukrainische Indie-Künstlerin Ingrid Kostenko oder der russische Rapper Ivan Dremin alias Face.

Der 20. und 24. Februar auf ARTE und arte.tv im Überblick:

Dienstag, 20/02/2024

THEMA

> 20:15 Blackbox Ukraine: Kampf um die Geschichte (Dokumentarfilm von Dirk Schneider, MDR/ARTE, LOOKSfilm, Deutschland 2024, 90 Min.)

> 21:45 Ukraine - Krieg den Verrätern (Dokumentarfilm von Gwenlaouen Le Gouil, ARTE, TV Presse Productions, Frankreich 2024, 77 Min.)

> 23:00 Hunger als Waffe - Russlands Getreidekrieg (Dokumentation von Vincent de Cointet, ARTE France, Tohubohu, Frankreich 2023, 53 Min.)

Im Anschluss um 23:55 Tracks East: Zwei Jahre - Leben im Krieg (Magazin, ZDF/ARTE, Kobalt Productions, Deutschland 2024, 33 Min.)

Samstag, 24/02/2024

ARTE Reportage und ARTE Journal berichten direkt aus der Ukraine.

> 17:25 ARTE Reportage (ARTE, Frankreich 2024, Moderation: William Irigoyen)

> 18:20 Mit offenen Karten: Ukraine - Russland: Die Bedeutung der Krim (Magazin, ARTE France, Frankreich 2024, 12 Min., Moderation: Emilie Aubry)

> 19:20 ARTE Journal live aus Kiew (Moderation: William Irigoyen)

Weitere Beiträge stehen ab sofort im Web-Dossier "Wie der Ukraine-Krieg die Welt verändert" in der ARTE-Mediathek arte.tv zur Verfügung.

