Vier Auszeichnungen für ARTE-Koproduktionen beim 45. Filmfestival Max Ophüls Preis 2024

Straßburg (ots) - Heute gab die "Academy of Motion Picture Arts and Sciences" die Liste der Filme bekannt, die am 10 März 2024 ins Oscar Rennen gehen werden, darunter 4 ARTE-Koproduktionen: Bester fremdsprachiger Film: Das Lehrerzimmer Bester Dokumentarfilm: Four Daughters Bester animierter Kurzfilm (2 Beiträge): Letter to a pig und Pachyderme Die ARTE-Koproduktion "Das Lehrerzimmer" von Ilker Çatak wird als deutscher ...

