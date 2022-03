ARTE G.E.I.E.

Serie "In Therapie" - Staffel 2 mit Charlotte Gainsbourg - Online First ab 31.03. und ab 07.04.22 auf ARTE

Die zweite Staffel der Serie "In Therapie" des Erfolgduo Éric Toledano und Olivier Nakache ("Ziemlich beste Freunde") spielt im Mai 2020: In den neuen 35 Folgen ist der Pariser Psychoanlaytiker Philippe Dayan (Frédéric Pierrot) fünf Jahre später geschieden und steht durch einen Prozess enorm unter Druck, der seine Rolle hinsichtlich des Todes eines früheren Patienten klären soll. Philippes neue Supervisorin Claire (Charlotte Gainsbourg) soll sich zu seiner Eignung als Therapeut äußern. Philippe hat keine Wahl: Er muss sich den Anschuldigungen stellen, den Fragen über die Verantwortung, Pflichten und Möglichkeiten eines Therapeuten. Währenddessen hält die Pandemie die Welt und seine neuen Patient:innen in Atem.

Éric Toledano und Olivier Nakache konnten für die zweite Staffel Regie-Größen wie Agnès Jaoui ("Lust auf Anderes", 2001 mit vier Césars ausgezeichnet), Arnaud Desplechin ("Trois souvenirs de ma jeunesse", 2016 César in der Kategorie Beste Regie) oder Emmanuel Finkiel ("La douleur", 2017) gewinnen. Durch Charlotte Gainsbourg als Philippe Dayans neue Supervisorin überraschen sie ebenfalls mit einer spannenden Spitzenbesetzung.

"In Therapie" - Staffel 2 ist ab 31. März vorab in der ARTE Mediathek verfügbar und vom 7. April bis 19. Mai 2022, jeweils donnerstags ab 22.30 Uhr, auf ARTE zu sehen. Auch die erste Staffel wird ab 31. März in der ARTE Mediathek abrufbar sein.

