Ken Burns' Doku-Epos "Muhammad Ali" ab 20. Dezember bei ARTE

Er gilt als eine der bekanntesten und legendärsten Figuren des 20. Jahrhunderts, der dreifache Weltmeister im Schwergewichtsboxen Cassius Clay alias Muhammad Ali. Der preisgekrönte amerikanische Regisseur Ken Burns hat ihm, gemeinsam mit Sarah Burns und David McMahon, mit einer Dokureihe ein filmisches Denkmal gesetzt. In acht Stunden erzählt der Vierteiler die Geschichte dieses herausragenden Athleten, dessen Einfluss weit über den Boxring hinausging. Zu sehen ist "Muhammad Ali" ab Montag, den 20. Dezember in der ARTE Mediathek und in einer Sonderprogrammierung am 11. und 12. Januar 2022 jeweils ab 20.15 Uhr im TV.

Provozierendes Selbstbewusstsein und sportliche Megaerfolge - Muhammad Ali war Weltmeister im Boxen und ein Genie der Selbstvermarktung. Die vierteilige Dokumentation "Muhammad Ali" zeichnet den Werdegang Alis nach, der am 17. Januar 2022 seinen 80. Geburtstag gefeiert hätte. Mit seiner absoluten Willenskraft, seiner Prinzipientreue und durch sein charismatisches Auftreten inspirierte der dreifache Weltmeister im Schwergewichtsboxen Menschen auf der ganzen Welt und wird, auch für sein aktivistisches Engagement und seinen Einsatz für Frieden und Verständigung, bis heute verehrt. Der vielfach ausgezeichnete Regisseur Ken Burns ("The War", "Vietnam") nähert sich gemeinsam mit seinen Co-RegisseurInnen Sarah Burns und David McMahon dem Phänomen und Menschen Muhammad Ali. Der Film- und Fernsehschauspieler Charly Hübner, selbst ein bekennender Ali-Bewunderer, spricht den deutschen Kommentar.

Muhammad Ali

4-teilige Dokureihe von Ken Burns, Sarah Burns und David McMahon

Erzählt von Charly Hübner

ARTE GEIE, PBS, USA 2021, 4x120 Min., Erstausstrahlung

Die Folgen mit Sendedaten im Überblick:

Erste Runde: Der Größte (1942-1964)

Online 20. Dezember 2021 bis 11. März 2022 auf arte.tv

TV-Ausstrahlung: Dienstag, 11. Januar 2022, 20.15 Uhr

Zweite Runde: Wie heiße ich? (1964-1970)

Online: 20. Dezember 2021 bis 11. März 2022 auf arte.tv

TV-Ausstrahlung: Dienstag, 11. Januar 2022, 22.30 Uhr

Dritte Runde: Rivalen (1970-1974)

Online: 20. Dezember 2021 bis 11. März 2022 auf arte.tv

TV-Ausstrahlung: Mittwoch, 12. Januar 2022, 20.15 Uhr

Vierte Runde: Der Zauber bleibt (1974-2016)

Online: 20. Dezember 2021 bis 11. März 2022 auf arte.tv

TV-Ausstrahlung: Mittwoch, 12. Januar 2022, 22.10 Uhr

