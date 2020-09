ARTE G.E.I.E.

Hommage an Michael Gwisdek: ARTE zeigt die Agentenkomödie "Kundschafter des Friedens"

In Erinnerung an den am vergangenen Dienstag mit 78 Jahren verstorbenen deutschen Schauspieler und Regisseur Michael Gwisdek ändert ARTE am Mittwoch, den 30. September sein Programm und zeigt die Agentenkomödie "Kundschafter des Friedens" von Robert Thalheim. In "Kundschafter des Friedens" - der Filmtitel ist eine Anspielung auf die Bezeichnung der Auslandsagenten der DDR - spielt Michael Gwisdek den Technikbastler Jaecki, der gemeinsam mit dem ehemaligen DDR-Spitzenagenten Jochen Falk und seinem Team vom BND dazu beauftragt wird, in der Entführung des designierten Präsidentschaftskandidaten Katschekistans und des BND-Agenten Frank Kern zu ermitteln. Mittwoch, den 30. September 2020, um 20.15 Uhr Kundschafter des Friedens Spielfilm von Robert Thalheim Mit: Michael Gwisdek, Henry Hübchen, Antje Traue, Jürgen Prochnow, Thomas Thieme u.a. ZDF/ARTE, Kundschafter Filmproduktion Deutschland 2016, 86 Min. Die Bundesregierung hat ein Problem. Kurz vor den hier geplanten Verhandlungen zur Wiedervereinigung zweier ehemaliger Sowjetrepubliken wurde der Präsidentschaftskandidat gemeinsam mit BND-Agent Kern entführt. Da schnell klar wird, dass der BND diese Aufgabe nicht lösen kann, wird Jochen Falk, ein Spitzenagent der DDR, reaktiviert. Doch der macht es nur, wenn sein altes Team mit von der Partie ist. Begleitet werden sie von einer jungen BND-Agentin, die zufällig auch Kerns Tochter ist. In Katschekistan angekommen, müssen sie feststellen, dass sich dort einiges seit der Wende verändert hat... "Kundschafter des Friedens" ist ebenfalls in der ARTE-Mediathek vom 30. September bis zum 6. Oktober verfügbar.

