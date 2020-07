ARTE G.E.I.E.

TWIST - Das neue Kulturmagazin auf ARTE

Bild-Infos

Download

Straßburg (ots)

- Bianca Hauda und Romy Straßenburg moderieren das neue Kulturmagazin TWIST - ab 30/08/2020, immer sonntags gegen 16.30 Uhr auf ARTE - TWIST folgt auf die online Sendung culture@home

TWIST - das ist das neue Kulturmagazin mit Bianca Hauda und Romy Straßenburg, die uns im Online-Magazin culture@home während des Lockdowns mit Kulturnachrichten versorgt haben. Sie gehen nun jede Woche in einer europäischen Metropole den Fragen nach, die die Kunstszene gerade bewegen.

Was macht Kultur mit mir? Streitbar, offen und lebendig geht TWIST quer durch die Genres von Bildender Kunst über Architektur, Fotografie, Literatur bis hin zur Mode und zum Film- nah am Geschehen und an den ProtagonistInnen. Das Kulturmagazin greift kulturelle Fragen auf, erweckt Neugier, gibt Impulse und scheut keine kontroverse Diskussion.

TWIST unterhält SelbstdenkerInnen und Couragierte, die sich kreativ mit europäischer Wirklichkeit auseinandersetzen - im TV, in der ARTE-Mediathek, aber auch in den sozialen Netzwerken. In der Web-Rubrik "Psychogramm" beispielsweise, werden die Instagram-Profile von KünstlerInnen satirisch auf die Couch gelegt.

Bianca Hauda, geboren 1984, moderiert im Digitalkanal der ARD "EINSFESTIVAL" und im WDR Fernsehen. Im Radio ist Bianca seit 2010 bei 1LIVE in der Musiksendung 1LIVE Plan B und im 1LIVE Talk zu hören. Seit 2019 moderiert und produziert sie ihr eigenes Podcast-Format "Bestatten, Hauda", mit dem sie kürzlich für den Deutschen Podcastpreis nominiert war. Ebenfalls hört man sie als Talkerin und Host im neuen Congstar-Podcast "FAIRsprochen".

Romy Straßenburg, Jahrgang 1983, ist Freie Journalistin. Sie arbeitet für unterschiedliche deutsche und deutsch-französische Medien (Print, Online, TV, Radio). Gesellschaftliche, politische und kulturelle Themen aus Frankreich stehen dabei im Mittelpunkt.

> zur Sendung

TWIST

Kulturmagazin, Moderation: Bianca Hauda und Romy Straßenburg, WDR/SWR/HR/NDR/MDR/ARTE, Kobalt Produktion, Schnittstelle Film und Video, Deutschland 2020, jeweils 30 Min., Erstausstrahlungen

Ab 30. August jeden Sonntag eine neue Folge gegen 16.30 Uhr auf ARTE und unter arte.tv/twist.

Pressekontakt:

Katja Birnmeier | katja.birnmeier@arte.tv | +33 3 90 14 21 52

Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell