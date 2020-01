Bertelsmann SE & Co. KGaA

Bertelsmann stärkt Vertretung in Brüssel

- Vincent de Dorlodot, bislang General Counsel RTL Group, neuer Leiter des Brüsseler Büros - Zuständigkeit für EU-Themen von Bertelsmann und RTL Group - Verstärkter Einsatz für gleiche Wettbewerbsbedingungen mit US-Techplattformen

Der internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzern Bertelsmann verstärkt seine Public-Affairs-Aktivitäten in Brüssel. Die Vertretung und politische Kommunikation des Konzerns wird unter einem Dach gebündelt mit Zuständigkeit auch für alle EU-Themen der RTL Group. Ziel ist es, der politischen Kommunikation von Bertelsmann, der RTL Group und der weiteren Unternehmensbereiche mehr Gewicht in der Hauptstadt Europas zu verleihen. Neuer Leiter dieses Brüsseler Büros wird mit Wirkung zum 1. Februar 2020 Vincent de Dorlodot, bislang General Counsel der RTL Group in Luxemburg. Er berichtet in dieser Funktion an Karin Schlautmann, Leiterin der Unternehmenskommunikation und Mitglied des Group Management Committee (GMC) von Bertelsmann.

Karin Schlautmann erklärte: "Regulierungsthemen in den europäischen Institutionen sind für Bertelsmann von hoher Bedeutung und tangieren die Geschäfte des Unternehmens in vielfacher Weise. Die Kreativbranche in Europa, zu der Bertelsmann maßgeblich gehört, ist trotz ihrer großen wirtschaftlichen Bedeutung ungleichen Wettbewerbsbedingungen mit den US-Techplattformen ausgesetzt. Dieses Ungleichgewicht zu adressieren und für ein Level Playing Field zu werben, ist unser Anliegen. Wir sind entschlossen, einen Beitrag zur Modernisierung des Regulierungsrahmens in Europa zu leisten. Das reicht vom Abbau unzeitgemäßer Restriktionen bei TV-Werbung über Benachteiligungen bei Haftungsfragen, der Besteuerung und Datenschutz bis hin zum Kartellrecht. Insofern ist es für Bertelsmann, die RTL Group und seine anderen Unternehmensbereiche wichtig, mit einer Stimme in Brüssel aufzutreten, um mit den relevanten Entscheidungsträgern in der EU in einen konstruktiven Dialog zu treten. Ich freue mich sehr, dass wir mit Vincent de Dorlodot einen ausgewiesenen und erfahrenen Kenner in allen für Bertelsmann und RTL Group bedeutenden europarechtlichen Fragen gewinnen konnten. Er hat sich bereits als General Counsel bei der RTL Group intensiv mit allen Regulierungsfragen beschäftigt. Ich wünsche Vincent de Dorlodot in seiner neuen Aufgabe viel Erfolg und freue mich auf die künftige Zusammenarbeit."

Vincent de Dorlodot wurde 1965 geboren. Im April 2000 wurde er zum General Counsel der RTL Group ernannt. 1990 begann er seine Karriere als Rechtsanwalt in der Kanzlei De Bandt, Van Hecke et Lagae (jetzt Linklaters). Im Jahr 1995 kam er als Unternehmensjurist zur Groupe Bruxelles Lambert, diese Position behielt er bis zu seinem Eintritt bei der RTL Group. Er studierte an der Universität Louvain (Belgien) und der Universität Leiden (Niederlande). 1994 erwarb er den Master-Abschluss in Rechtswissenschaften an der Duke University (USA).

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit 117.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 17,7 Milliarden Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.

