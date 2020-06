ARTE G.E.I.E.

Der Kniefall als Symbol des Protests: ARTE zeigt "Ein amerikanischer Held - Die Geschichte des Colin Kaepernick"

Programmänderung aus aktuellem Anlass:

Seit Tagen kommt es infolge des gewaltsamen Todes des Afroamerikaners George Floyd durch einen Polizisten zu landesweiten Protesten. Mit einem symbolischen Kniefall bringen nun Polizisten in den USA ihre Solidarität mit den Demonstranten zum Ausdruck und greifen damit die Geste des amerikanischen Footballers Colin Kaepernick auf, der 2016 bei der Nationalhymne ebenfalls auf die Knie ging, um seinem Protest gegen rassistische Polizeigewalt Ausdruck zu verleihen.

Aus diesem Anlass ändert ARTE sein Programm und wiederholt am kommenden Freitag, den 5. Juni den Dokumentarfilm "Ein amerikanischer Held - Die Geschichte des Colin Kaepernick". In der ARTE Mediathek (www.arte.tv) ist die Dokumentation bereits jetzt abrufbar und bleibt dort 30 Tage lang verfügbar.

Freitag, 5. Juni 2020, 23.50 Uhr:

Ein amerikanischer Held - Die Geschichte des Colin Kaepernick

Dokumentation von Annabeth Jacobsen, ARTE, Broadview TV GmbH, Deutschland 2019, 52 Min.

Eine simple Geste machte den amerikanischen Footballer Colin Kaepernick für die einen zum Vaterlandsverräter und meistgehassten Sportler der Nation, für die anderen zum Helden und Hoffnungsträger. 2016 ging er bei der Nationalhymne, die vor jedem Spiel gesungen wird, auf die Knie. Es war ein Akt des Protests gegen rassistische Polizeigewalt. Immer wieder waren zuvor Fälle bekannt geworden, bei denen Polizisten unbewaffnete Afroamerikaner getötet hatten. Kaepernicks Kniefall stürzte das Land in eine hitzige Debatte um Rassismus und nationale Identität, in die sich auch Donald Trump einschaltete. Kaepernick opferte mit dieser Geste seine Karriere, doch mit seinem Kniefall sicherte er sich einen Platz in den Geschichtsbüchern.Regisseurin Annebeth Jacobsen lässt Wegbegleiter wie Kaepernicks Ex-Trainer Chris Ault, Sportler wie Fußballstar Lilian Thuram und Experten wie Kommentator Patrick Esume zu Wort kommen und zeichnet zugleich die Lebensgeschichte des Footballers nach.

