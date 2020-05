ARTE G.E.I.E.

ARTE Concert feiert virtuellen Festivalsommer

Strasbourg (ots)

Sommerzeit bedeutet Festivalzeit- gerade bei ARTE Concert. Live im Netz und im Replay können Fans aller Musikrichtungen jeden Sommer auf ARTE Concert bei den beliebtesten Festivals Europas ohne weite Anreise live mitfeiern. Auch dieses Jahr! Trotz der zahlreichen Verschiebungen und Ausfälle der Festivals aufgrund der Corona-Pandemie veranstaltet ARTE Concert diesen Sommer für MusikliebhaberInnen aller Genres einen virtuellen Festivalsommer. Dabei wird ARTE Concert teilweise Festivals, die ohne Publikum stattfinden, live übertragen, und teilweise Festivals anhand von atemberaubenden Konzerten und legendären Momenten der letzten Jahre virtuell stattfinden lassen. Den Startpunkt setzt am kommenden Wochenende die Liveübertragung vom Moers Festival, das dieses Jahr ohne Publikum und als Streaming-Event in Partnerschaft mit ARTE Concert stattfindet. Jedes Jahr überträgt ARTE Concert den ganzen Sommer über live die Konzerte von zahlreichen Musikfestivals in ganz Europa. Ob Rock, Pop, Indie, Elektro, Hip-Hop, Punk, Reggae, Metal oder Klassik - das digitale Musikangebot zeigt die angesagtesten Acts der größten Musikfestivals live und im Replay auf allen seinen Ausspielwegen. Die Fans, die nicht physisch bei den jeweiligen Festivals dabei sein können, können sich das Festival-Feeling daher jeden Sommer ins Wohnzimmer holen. Der Zuspruch ist stets enorm, jedes Jahr verfolgen Millionen von Musikfans die Streams der Sommerfestivals auf ARTE Concert live oder im Replay.

Da in diesem Jahr ein Großteil der Festivals aufgrund der Corona-Pandemie verschoben oder gänzlich abgesagt wurden, bietet ARTE Concert seinem Publikum im Mai, Juni, Juli, August und September auf all seinen Ausspielwegen - in der Mediathek und ARTE-App, auf Facebook, YouTube und Instagram - einen alternativen und virtuellen Festivalsommer mit einem attraktiven Konzertprogramm aus ganz Europa. Einige Festivals werden dabei in Form einer Auswahl von Highlight-Konzerten aus den vergangenen Jahren stattfinden. Andere, die der Krise zum Trotz dieses Jahr ohne Publikum stattfinden, überträgt ARTE Concert im Livestream. Virtuell auf ARTE Concert werden in den kommenden Wochen unter anderem das Moers Festival, das Hellfest, das Melt!, das Hurricane, das Full Force, das Splash!, das Paléo Festival, das La Route du Rock und das Eurockéennes stattfinden. Weitere Festivals und die jeweiligen Line-Ups werden zeitnah verkündet. Los geht es dieses Wochenende mit einem Livestream des gesamten Konzertprogramms des Moers Festivals . Die Betreiber des Festivals für alle Formen von Musik, die nicht "Mainstream" sind, - sowie Improvisation, NewJazz, World, Avantgarde, zeitgenössische Musik, Minimal Music, Klangkunst oder Drone. - haben die Festivalhalle kurzerhand zum Livestudio umfunktioniert. Von Freitag bis Montag überträgt ARTE Concert dabei unter anderem Bands und Künstler wie BÖRT, Chilly Gonzales, The Mayfield, Été Large, Gewalt, The Notwist, Maria Portugal oder David Friedman. Unter dem Hashtag #vereinzeltversammelt sind Fans vom Moers Festival dazu aufgerufen, Bilder und Impressionen ihres virtuellen Festivalerlebnisses in den sozialen Medien zu teilen. Der virtuelle Festivalsommer auf ARTE Concert - arte.tv/festivals

Pressekontakt:

Michel Kreß / michel.kress@arte.tv / Tel: +33 3 90 14 21 63

Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell