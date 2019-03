Hip-Hop nonstop on top! ARTE widmet der Hip Hop Kultur einen umfassenden Programmschwerpunkt

ARTE G.E.I.E.

Ab Montag, den 8. April, widmet ARTE der "Hip Hop Kultur" einen umfassenden Programmschwerpunkt im TV und im Web. Die Zuschauer erwarten hochkarätige Konzerte von Rap-Ikonen wie Snoop Dogg und Eminem und jungen Talenten wie der Britin Little Simz. Webserien, die den Facettenreichtum des Genres widerspiegeln und Spielfilme, darunter das Ghetto-Drama "Boyz 'n the Hood", in dem Ice Cube erstmals im Kino zu sehen war, runden den Schwerpunkt ab. Alle Inhalte stehen auf www.arte.tv/hiphop live und im Replay zur Verfügung.

Bei ARTE steht der April ganz im Zeichen des Hip-Hop. Zum Auftakt gibt es ab Montag, den 8. April 4 neue Webserien auf arte.tv/hiphop, die die Geschichte des Hip-Hop von seinen New Yorker Anfängen bis zum Europa von heute erzählen. Ein besonderer Fokus liegt auf der extrem vielfältigen und stilprägenden französischen Hip-Hop-Szene. Des Weiteren erwarten die Zuschauer zahlreiche Konzerte, darunter aktuelle Acts wie Tyler, The Creator, Little Simz, N.E.R.D. und der französische Rapper Jok'air. Ein Highlight ist der erste Langfilm von Fotografie-Star David LaChapelle "Rize - Uns hält nichts auf!", den ARTE am Freitag, den 12. April um 21.45 Uhr ausstrahlt. In der schwindelerregenden Tanz-Dokumentation porträtiert LaChapelle die "Krumping"-Community im Los Angeles der 90er Jahre, die einen kreativen Gegenentwurf zu ihrer brutalen Umwelt bot. Für alle Hip-Hop Fans alter Stunde gibt es am Donnerstag, den 18. April, einen Meilenstein der Popgeschichte wiederzuentdecken: John Singletons Ghetto-Drama "Boyz 'n the Hood - Jungs im Viertel", in dem Ice Cube sein Leinwanddebüt gab.

Des Weiteren bietet ARTE den Usern auf arte.tv/hiphop sowie auf YouTube Playlists mit 100 Reportagen aus 20 Jahren Tracks, mit Ikonen wie Grandmaster Flash, The Roots, Puff Daddy, Jay-Z, 50 Cent. Der bereits existierende umfangreiche Katalog an Webcontent zu Street-Art und urbaner Kultur entwickelt sich damit zu einer wahren Archiv Fundgrube für Hip-Hop-Liebhaber.

