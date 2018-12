Preisregen für ARTE-Koproduktion COLD WAR von Pawel Pawlikowski

Preisregen: ARTE-Koproduktion COLD WAR von Pawel Pawlikowski - all rights reserved / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/9021 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ARTE G.E.I.E./all rights reserved" Bild-Infos Download

Strasbourg (ots) - Im Rahmen einer feierlichen Gala am vergangenen Samstag fand die 31. Verleihung des Europäischen Filmpreises in Sevilla statt. Großer Gewinner des Abends war die ARTE-Koproduktion Cold War, die mit insgesamt fünf der begehrten Trophäen ausgezeichnet wurde.

Cold War von Pawel Pawlikowski ARTE France Cinéma, Opus Film SP Zoo, MK2 Polen/Frankreich/Großbritannien

Bester europäischer Spielfilm Beste Regie Bestes Drehbuch Beste Darstellerin (Joanna Kulig) Bester Schnitt (Jaroslaw Ponkratov)

Cold War wurde schon beim 71. Festival de Cannes für die Beste Regie ausgezeichnet.

Außerdem wurden zwei weitere ARTE-Koproduktionen prämiert:

Bester europäischer Animationsfilm Another day of life von Raul de la Fuente NDR/ARTE, Wüste Film, Platige Film, Walking the dog Polen/Spanien/Belgien/Deutschland/Ungarn

Beste Filmmusik (Christopher M. Kaiser und Julian Maas) 3 Tage in Quiberon von Emily Atef NDR/ARTE, Rohfilm, Dor Film, Sophie-Dulac Film

