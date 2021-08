DERMALOG Identification Systems GmbH

DERMALOG gehört zu den 20 innovativsten deutschen Mittelständlern

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Im aktuellen Innovations-Ranking der WirtschaftsWoche erreicht DERMALOG den 14. Platz. Damit zählt der Biometrie-Spezialist aus Hamburg zur Spitzengruppe der rund 4.000 deutschen Unternehmen, die im Rahmen einer bundesweiten Analyse bewertet wurden.

Das Magazin WirtschaftsWoche hat in Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung Munich Strategy Deutschlands innovativste Mittelständler gekürt. Mit Rang 14 erreicht die DERMALOG Identification Systems GmbH dabei erstmals einen Platz unter den Top 20. Das Biometrie-Unternehmen aus Hamburg ist bereits zum fünften Mal in Folge in der jährlich erscheinenden Bestenliste vertreten.

Für das Ranking hat Munich Strategy rund 4.000 deutsche Mittelständler mit einem Jahresumsatz zwischen 10 Mio. und 1 Mrd. Euro untersucht und für jedes Unternehmen einen so genannten Innovationsscore ermittelt. Nach Angaben der Münchner Strategieberatung setzt sich dieser zu zwei Dritteln aus der Innovationskraft und zu einem Drittel aus der Performance des jeweiligen Unternehmens zusammen.

„Wir freuen uns sehr über diese hervorragende Platzierung, die wir vor allem unseren kreativen und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken haben. Sie sind es, die mit ihrem Erfindungsreichtum neue Lösungen entwickeln und damit die Innovationsstärke unseres Unternehmens maßgeblich ausmachen“, sagt DERMALOG-Geschäftsführer Günther Mull.

Seit mehr als 25 Jahren entwickelt DERMALOG Lösungen für die sichere biometrische Identifizierung und ist heute der größte deutsche Biometrie-Hersteller. Weltweit zählen die Hamburger zu den führenden Unternehmen der Branche. Über 250 Behörden in mehr als 100 Ländern gehören inzwischen zu den Kunden des Unternehmens, ebenso wie Banken und Firmen.

Zu den jüngsten Entwicklungen von DERMALOG zählen Multi-Biometrie-Kameras, die das Gesicht und die Iris einer Person innerhalb einer Sekunde erkennen. Dank integrierter Thermalsensoren können die Kameras zusätzlich die Körpertemperatur messen. Damit bietet die Lösung eine besonders hohe Genauigkeit bei der kontaktlosen Identifizierung und leistet einen Beitrag für zusätzlichen Gesundheitsschutz.

Original-Content von: DERMALOG Identification Systems GmbH, übermittelt durch news aktuell