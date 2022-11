AOK-Bundesverband

Reimann: "Wir wollen Menschen ermutigen, das Schweigen zu brechen und sich Hilfe zu holen"

AOK startet Aktion "Gewaltfrei Pflegen"

Die AOK hat gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern aus der Pflegebranche und den Pflegeverbänden die Aktion "Gewaltfrei Pflegen" ins Leben gerufen. "Im Rahmen unserer Initiative Pflege. Kräfte. Stärken. setzen wir uns dafür ein, das Thema Gewalt in der Pflege aus der Tabuzone zu holen", erklärt Dr. Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes. In den nächsten drei Monaten soll hierüber aufgeklärt, Hilfsangebote und Anlaufstellen vorgestellt, erfolgreiche Konzepte und Ansätze aus der Pflegepraxis präsentiert sowie Präventionsmöglichkeiten aufgezeigt werden.

Gewalterfahrungen werden in der professionellen und häuslichen Pflege gemacht und sind keine Einzelfälle. Sowohl pflegebedürftige als auch pflegende Menschen sind betroffen. Dies belegen mehrere Studien. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat jeder sechste ältere Mensch über 60 Jahre bereits körperliche und/oder psychische Gewalt erfahren. In einer Studie des Zentrums für Qualität in der Pflege (ZQP) gab rund die Hälfte von 250 befragten Pflegedienstleitungen und Qualitätsbeauftragten an, dass Konflikte, Aggression und Gewalt in der Pflege die stationären Einrichtungen vor ganz besondere Herausforderungen stellen. Doch weil viele Betroffene dazu neigen, das Thema zu bagatellisieren, oder über ihre Erfahrungen aus Scham oder Angst schweigen, dringt wenig nach außen.

Die Gründe, warum es zu Gewalthandlungen kommt, sind vielfältig. So können Unwissen, Überforderung, chronische Überlastung oder Hilflosigkeit Fehler verursachen und Konflikte hervorrufen. Besonders herausfordernd ist die Lage dann, wenn Pflegebedürftige an Demenz leiden. Pflegefachpersonen und pflegende Angehörige werden oft mit einem veränderten, teilweise aggressiven Verhalten konfrontiert.

Die AOK unterstützt im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) Projekte und Einrichtungen, die sich systematisch dem Thema Gewalt in der Pflege stellen. Dazu bietet die AOK-Pflege-Mediathek grundlegende Informationen und Schulungen, die Pflegeeinrichtungen als Einstieg zu Förderprojekten nutzen können. Wie sich Gewaltereignisse und daraus resultierende gesundheitliche Folgen in der professionellen Pflege vermeiden lassen, zeigen Handbücher, die der AOK-Bundesverband im Rahmen des Projekts QualiPEP ("Qualitätsorientierte Prävention und Gesundheitsförderung in Ein-richtungen der Eingliederungshilfe und Pflege") entwickelt und in der Praxis erprobt hat. Dabei sind QualiPEP-Bögen ein gutes Hilfsinstrument, wenn es um den professionellen Umgang mit herausforderndem Verhalten geht. Dort ist genau beschrieben, worauf Einrichtungen achten müssen und was vorhanden sein soll, um Verbesserungen zu erzielen. Sie liefern zahlreiche Bei-spiele für mögliche Handlungsfelder. Auf dieser Basis können Pflegeeinrichtungen eigene Ziele formulieren, Maßnahmen beschließen und umsetzen.

Darüber hinaus bieten auch die Partnerorganisationen zahlreiche Hilfestellungen an. Dazu zählen beispielsweise das Informations- und Ratgeberportal des ZQP zu Gewalt in der Pflege, die Qualifizierungsangebote der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) sowie Beratungsstellen und Krisentelefone wie "Pflege in Not". Zudem widmen sich verschiedene Projekte der beteiligten Pflegeverbände etwa des Arbeiterwohl-fahrt e.V. oder der Lafim-Diakonie dem Thema einer gewaltfreien Pflege.

Ziel der Aktion ist es auch, auf die verschiedenen Formen der Gewalt aufmerksam zu machen. Sie reichen von körperlicher über psychische bis hin zu sexualisierter Gewalt. Auch seelischer Druck, Diskriminierung, Einschränkungen von persönlicher Freiheit und des freien Willens, aber auch Vernachlässigung zählen dazu. "Viele Pflegebedürftige und Pflegepersonen fühlen sich bei Gewalterfahrungen allein gelassen. Sie wissen nicht, an wen sie sich wenden sollen. Viele schämen sich, Opfer oder Täter geworden zu sein. Des-halb ist der Beratungs- und Unterstützungsbedarf groß", sagt Reimann und ergänzt: "Mit unserer Aktion wollen wir Menschen, die negative Erfahrungen gemacht haben, ob Pflegebedürftige, ihre Angehörigen oder Pflegende dazu ermutigen, das Schweigen zu brechen und sich professionelle Hilfe zu holen."

Unter nachfolgendem Link finden Sie weiterführende Informationen zur Aktion "Gewaltfrei Pflegen" sowie zu Hilfs- und Unterstützungsangeboten

https://www.aok-bv.de/engagement/pflege_kraefte_staerken/index_26011.html

Die Aktion Gewaltfrei Pflegen wird unterstützt durch:

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. / Barmherzige Brüder Rilchingen / Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege / Bundesarbeitsgemeinschaft der Krisentelefone, Beratungs- und Beschwerdestellen / Lafim-Diakonie für Menschen im Alter gemeinnützige GmbH / Medizinischer Dienst Bund / Stephanus gGmbH - Geschäftsbereich Wohnen und Pflege / Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe e. V. / Vinzentinerinnen Köln GmbH / Zentrum für Qualität in der Pflege

