Neues Buch von Jean Pütz: Klimarettung ohne Deindustrialisierung

PRESSE-KONFERENZ MIT JEAN PÜTZ Jean Pütz, Urgestein des TV-Wissenschafts­journalismus, stellt sein neues Buch vor. Titel: „Wohlstand und Wirtschaftswachstum ohne Reue Klimarettung ja! – Deindustrialisierung nein!“ 14. Nov., 16 Uhr, Villa Bonn in Frankfurt am Main (Siesmayerstr. 12, 60323 Frankfurt) Interessierte Journalisten bestätigen ihre Teilnahme bitte per E­‑Mail an team@euromarcom.de Presse-Agentur: euromarcom pr, Tel. +49 (0) 611 973150, E-Mail: ...

mehr