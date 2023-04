Diplomatic Council - Diplomatischer Rat

Steinbeis Augsburg Business School und Diplomatic Council in strategischer Kooperation

Augsburg/Frankfurt (ots)

UNO-Denkfabrik und renommierte Kaderschmiede für Führungskräfte rücken zusammen

Neues Kursprogramm und Fachbuchreihe für Aufsichtsräte und Beiräte

Neues Format für C-Level-Networking: Starnberger See Gespräche

Zahlreiche Vorteile für Mitglieder, Absolventen und Dozenten beider Organisationen

Die UNO-Denkfabrik Diplomatic Council (DC) und die Steinbeis Augsburg Business School (SABS) haben eine umfangreiche strategische Kooperation beschlossen. Nutznießer sind sowohl die Mitglieder des Diplomatic Council als auch die Absolventen und Dozenten der Augsburger Managerschule. "Das ist ein wichtiger Baustein in unserem Masterplan für Economic Diplomacy", betont Hang Nguyen, Secretary General des Diplomatic Council.

Andreas Renner, Geschäftsführer und Akademischer Direktor der Steinbeis Augsburg Business School, erklärt: "Das DC steht für die globale Verbindung von Diplomatie und Wirtschaft auf der Ebene der Vereinten Nationen. Wir stehen für eine hochkarätige und zugleich praxisnahe Aus- und Weiterbildung für Führungskräfte aus der Wirtschaft. Diese Qualifikation befähigt die SABS-Absolventen auf Antrag als Mitglied in das DC einzutreten und damit UNO-Berater zu werden. Schließlich gehört das Diplomatic Council mit dem UN Consultative Status zum engsten Beraterkreis der Vereinten Nationen."

SABS-Chef Andreas Renner ist als neues Mitglied in das Diplomatic Council eingetreten und wird dort den Kreis um den deutschen Botschafter Dr. Heinrich Kreft als Präsidenten der UNO-Denkfabrik erweitern. Andreas Dripke, Executive Chairman des Diplomatic Council, übernimmt eine Tätigkeit als Dozent an der Steinbeis Augsburg Business School, beginnend mit dem Kurs "Zertifizierter Aufsichtsrat und Beirat" in diesem Frühjahr. Mitglieder des Diplomatic Council können an diesem oder jedem anderen Lehrgang der renommierten Managerschule zu vergünstigten Konditionen teilnehmen. Zugleich erhalten zertifizierte Absolventen und Dozenten der Augsburg Business School einen vereinfachten Zugang zum globalen Netzwerk des Diplomatic Council.

Enge Zusammenarbeit im Verlagsbereich

Darüber hinaus haben die beiden Institutionen eine enge Zusammenarbeit bei ihren Verlagsaktivitäten zur Veröffentlichung wichtiger Erkenntnisse vereinbart. Der UNO-Beraterstatus erlaubt den Mitgliedern des Diplomatic Council, offizielle Eingaben bei den Vereinten Nationen vorzunehmen. Alle im Rahmen der Kooperation veröffentlichten Publikationen müssen den gleichen hohen Vorgaben der UNO genügen. An den Start gehen das Diplomatic Council und die Steinbeis Augsburg Business School mit einer gemeinsamen Fachbuchreihe "Praxiswissen für Aufsichtsräte und Beiräte". Als Herausgeber der Reihe hat sich neben SABS-Chef Andreas Renner auch Dr. Harald Schönfeld, Gründer und Geschäftsführer von United Interim, der führenden Community für Interim Manager im deutschsprachigen Raum, verpflichtet. Er ist Leiter des Zertifikatslehrgangs für Aufsichtsräte und Beiräte und der UNO-Organisation bereits als Herausgeber der etablierten Fachbuchreine "Von Interim Managern lernen", die im Verlag des Diplomatic Council erscheint, verbunden. Die ersten beiden Titel der neuen Reihe tragen die Titel "Kommunikation für Aufsichtsräte und Beiräte" (Autor: Andreas Dripke) und "Internationalisierung für Aufsichtsräte und Beiräte" (Autor: Michael Gutowski).

Dr. Harald Schönfeld erklärt: "Beide Fachbuchreihen - für Aufsichtsräte und Beiräte sowie für Interim Manager - zeichnen sich durch ihre Praxisnähe aus. Statt Wissensvermittlung ex cathedra geben kluge Köpfe mit Bodenhaftung ihr geballtes Know-how aus der betrieblichen Praxis weiter."

Gemeinsames C-Level-Networking

Im Rahmen der Kooperation bringen das Diplomatic Council und die Steinbeis Augsburg Business School ihre Mitglieder- und Alumni-Netzwerke zielgerichtet auf hochkarätigen Veranstaltungen zusammen. So wird unter dem Titel "Starnberger See Gespräche" ein neues Gipfeltreffen ausgewählter Unternehmer, Topmanager (Vorstand/Geschäftsführung) und Aufsichtsräte/Beiräte ins Leben gerufen, das erstmals im Frühsommer dieses Jahres mit Unterstützung der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich stattfinden wird. Das Auftaktthema: Künstliche Intelligenz, Governance und Gesellschaft. Zudem ist ein Programm geplant, um Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum dabei zu helfen, qualifizierte Aufsichtsräte und Beiräte für sich zu gewinnen.

"Die Steinbeis Augsburg Business School ist weit über eine Managerschule hinausgehend ein Ökosystem für Unternehmer und Führungskräfte, das wir mit dem Diplomatic Council kräftig erweitert haben", betont Andreas Renner die Bedeutung der neuen Kooperation.

Das Diplomatic Council verknüpft einen globalen Think Tank, ein weltweites Business Network und eine Charity Foundation in einer einzigartigen Organisation mit Beraterstatus bei den Vereinten Nationen.

Die Steinbeis Augsburg Business School zählt zu den führenden C-Level-Kaderschmieden für Führungskräfte im deutschsprachigen Raum. Der Schwerpunkt liegt auf praxisnaher Know-how-Vermittlung durch gestandene Praktiker ("Betriebspraxis statt ex cathedra").

