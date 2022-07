Diplomatic Council - Diplomatischer Rat

Prominente Interim Manager schreiben Fachbuch über Business Transformation

Frankfurt/Zürich (ots)

Der aktive Interim Operations Director von BioNTech und eine Excellence-Award-Gewinnerin der Dachgesellschaft Deutsches Interim Management (DDIM) sowie 13 weitere Interim Manager

"Business Transformation - Interim Manager berichten aus der Praxis", Dr. Bodo Antonic, Udo Fichtner, Rudi Grebner, Michael Gutowski, Lothar Hiese, Eckhart Hilgenstock, Falk Janotta, Kirsten Klomfass, Stefan Löffler, Susanne Möcks-Carone, Frank P. Neuhaus, Manfred Richter, Rolf Marcus Schuss, Rainer Simko, Dr. Detlef Weber. Herausgeber: Dr. Harald Schönfeld, Jürgen Becker, ISBN 978-3-98674-009-2

15 Interim Manager haben ein gemeinsames Fachbuch zum Thema "Business Transformation" angekündigt. Unter den Autoren befinden sich zahlreiche in der Branche bekannte Namen. Dazu gehören der derzeitige Interim Operations Director des Impfstoffherstellers BioNTech, Dr. Detlef Weber, und Susanne Möcks-Carone, Gewinnerin des von der Dachgesellschaft Deutsches Interim Management verliehenen "Interim Management Award of Excellence". Fünf der Autoren, Dr. Bodo Antonic, Eckhart Hilgenstock, Falk Janotta, Frank P. Neuhaus und Manfred Richter, haben sich bereits durch mehrere Buchveröffentlichungen einen Namen gemacht; Hilgenstock, Janotta und Richter wurden mit dem "Quality Writers Award" ausgezeichnet. Die beiden Autoren Michael Gutowski und Frank P. Neuhaus sind zugleich die Vorsitzenden der ständigen Vertretungen ("Head of Mission") der UNO-Denkfabrik Diplomatic Council in den Vereinigten Arabischen Emiraten bzw. Brasilien. Zur Riege der Autoren gehören zudem die Interim Manager Udo Fichtner, Rudi Grebner, Lothar Hiese, Kirsten Klomfass, Stefan Löffler, Rolf Marcus Schuss und Rainer Simko.

Das neue Werk soll im Laufe dieses Jahres in der Buchreihe "Von Interim Managern lernen" erscheinen. Diese wird vom globalen Think Tank Diplomatic Council und der laut Angaben führenden Online-Plattform für die Vermittlung von Interim Managern im deutschsprachigen Raum, United Interim, herausgegeben. Herausgeber Dr. Harald Schönfeld erklärt: "Keine andere Berufsgruppe lernt im Laufe ihres Berufslebens so viele betriebliche Herausforderungen bei verschiedenen Unternehmen kennen wie Interim Manager. So ist etwa das Know-how von Dr. Detlef Weber, der das explosionsartige Wachstum von BioNTech zu einem Milliardenkonzern an entscheidender Stelle mitgestaltet hat, unbezahlbar. Wer wie Susanne Möcks-Carone mit dem Interim Management Award of Excellence der DDIM ausgezeichnet wird, weiß um die Erfolgsfaktoren des Interim Managements wie kaum jemand anderes. Die beiden Heads of Mission des Diplomatic Council, Michael Gutowski und Frank P. Neuhaus, stehen exemplarisch für ein internationales Know-how, wie es in dieser Breite wohl fast nur bei Interim Managern anzutreffen ist."

Dr. Harald Schönfeld hat die Buchreihe gemeinsam mit seinem Co-Herausgeber Jürgen Becker, beide sind Gründer von United Interim, ins Leben gerufen, um das praxisnahe Know-how von Interim Managern der Fachöffentlichkeit bereitzustellen. Bislang sind Sammelbände zu den Komplexen "Automotive" und "Maschinen- und Anlagenbau" sowie einzelne Bücher zu den Themen "Resiliente digitale Lieferketten", "Sales- und Marketing-Intelligenz" und "Technischer Einkauf" erschienen.

Buchautoren: Interim Manager und ihre Themen

Im Rahmen der Buchreihe haben sich bislang folgende Interim Manager mit ihren Themen hervorgetan: Von Interim Managern lernen (Dr. Harald Schönfeld, Jürgen Becker), Marketing- und Sales-Intelligenz im Maschinenbau (Eckhart Hilgenstock), Der Stellenwert von Führung und Management (Peter Lüthi), Ertragskraft und Liquidität verbessern (Hans Rolf Niehues), Technischer Einkauf (Manfred Richter), Trendsurfen mit KPIs (Michael Weimar), Die Rolle des CIO bei der Digitalisierung im Maschinenbau (Falk Janotta), Innovationskraft aufbauen im Maschinenbau (Dr. Uwe Seidel), Lean Management in der Produktion (Götz Stapelfeldt), Neue Chancen für die Wertschöpfung (Andreas Kälber), Aus der Krise an die Spitze (Hanno Goffin), Erfolgreiches Prozessdesign (Dr. Gerhard Müller-Spanka), Digitalisierung im Automotive Aftermarket (Ralf-Peter Hanrieder), Automobilhandel im Wandel (Ulf Camehn), Einbahnstraße Kostenreduzierung (Frank P. Neuhaus), Operatives Task Force Management (Ludek Cermak), Als Projektleiter von kritischen Projekten lernen (Christian Ritzer), Sanare pro Automotive: Wege aus der Krise (Dr. Dr. Stefan Hohberger). Mit diesem geballten Fachwissen aus der Praxis gelten die Bücher als Standardwerke auf ihrem jeweiligen Gebiet.

Die Vermarktung der Fachbücher hat im Auftrag von United Interim und Diplomatic Council die renommierte PR-Agentur euromarcom (European Marketing Communications) übernommen. Die Agentur ist auf die Markt- und Markenkommunikation anspruchsvoller und komplexer Produkte und Sachverhalte spezialisiert. Beim Diplomatic Council zeichnet euromarcom seit der Gründung vor mehr als zehn Jahren für die weltweite Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich.

