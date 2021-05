Camelot Management Consultants AG

CAMELOT Consulting Group expandiert in CEE

Neuer Standort in Polen unterstützt Wachstums- und Innovationsstrategie

Mannheim, Wroclaw (ots)

Die CAMELOT Consulting Group, führender Beratungsspezialist für integriertes Value Chain Management, gab heute die Gründung der polnischen Landesgesellschaft CAMELOT Consulting Group PL Sp. z. o.o. mit Sitz in Wroclaw (Breslau) bekannt. Mit der Verstärkung der Marktpräsenz in CEE möchte die CAMELOT-Gruppe den wachsenden Bedarf an hochqualifizierten IT-Talenten decken und gleichzeitig die Innovationsgeschwindigkeit für ihre globalen Kunden weiter erhöhen.

Die Corona-Pandemie hat die Schwächen in den globalen Wertschöpfungs- und Lieferketten sehr deutlich gemacht. Der Bedarf an Beratung im Value Chain Management - strategisch ebenso wie technologisch - ist dadurch weiter gestiegen. "Kunden schätzen CAMELOT als Spezialisten und Innovationsführer für Beratung und Lösungen im Value Chain Management. Den nun noch höheren Bedarf insbesondere an Technologie-Spezialisten können wir nur international decken. Polen und speziell der Standort Wroclaw bieten uns ideale Möglichkeiten, um unser globales Wachstum zu unterstützen und der gestiegenen Nachfrage zu begegnen", kommentiert Dr. Josef Packowski, CEO der CAMELOT Consulting Group.

Die CEE-Region hat sich einen Namen als aufstrebendes IT- und Technologiezentrum gemacht. Der Grund dafür ist das rasante Wachstum der lokalen Start-up- und Technologieszene sowie der Fokus auf die Entwicklung praktischer Technologie-Skills. Polen selbst rangiert auf Platz fünf der weltweiten Bestenliste für Technologiekompetenz. Die Stadt Wroclaw ist eines der am schnellsten wachsenden IT-Zentren in Polen mit einem hervorragenden universitären Ausbildungsangebot für die Fachrichtungen Technologie und Informatik. "Wroclaw bietet sowohl einen großen Pool an hochqualifizierten Fachkräften als auch die perfekte Infrastruktur, um die Innovationskraft der CAMELOT weiter zu stärken", so Thomas Ebel, Geschäftsführer der CAMELOT Consulting Group Polen.

CAMELOT wurde bereits mehrfach für seine Innovationskraft und digitale Vorreiterrolle gewürdigt. Zu den Auszeichnungen zählen beispielsweise die Kür zum "Digital Champion 2021" von Focus Money, der mehrfache Gewinn des "Wirtschaftswoche Best of Consulting" Awards für innovative Projekte mit überragendem Kundennutzen sowie die wiederholte Auszeichnung als Deutschlands "Top Innovator".

Über die CAMELOT Management Consultants AG

CAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.800 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung. www.camelot-mc.com

Original-Content von: Camelot Management Consultants AG, übermittelt durch news aktuell