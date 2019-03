BARMER

BARMER begrüßt Spahns Gesetzesinitiative für fairen Wettbewerb in der GKV

Die BARMER befürwortet die Pläne von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, den Wettbewerb unter den gesetzlichen Krankenkassen zu stärken. "Gesundheitsminister Jens Spahn setzt die richtigen Impulse für einen fairen Wettbewerb der Krankenkassen um die beste Versorgung der Versicherten. Vor allem mit der geplanten Einführung einer Regionalkomponente wird gewährleistet, dass die Beitragsgelder dort hinfließen, wo sie für die Versorgung der Patientinnen und Patienten tatsächlich benötigt werden", sagte Prof. Dr. Christoph Straub, Vorstandsvorsitzender der BARMER.

Die heute vorgelegten Eckpunkte zur Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs seien ein großer Entwicklungsschritt des Finanzierungssystems. Die Pläne Spahns beinhalteten viele wichtige und richtige Elemente für einen sachgerechten Wettbewerb in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Der in Teilen falsch justierte Finanzausgleich habe zu massiven Verwerfungen in der GKV geführt. Straub: "Ein funktionsfähiger und fair ausgestalteter Wettbewerbsrahmen schafft die grundlegende Voraussetzung für eine moderne und leistungsfähige Gesetzliche Krankenversicherung."

