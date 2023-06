SUNGROW Power Supply Co., Ltd

Sungrow präsentiert PowerStack auf der Intersolar 2023 für den Europäischen C&I-Energiespeichermarkt

München (ots/PRNewswire)

Sungrow präsentiert C&I-Speicher PowerStack auf der Intersolar 2023

Sungrow, der weltweit führende Anbieter von PV-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen, hat den ees AWARD 2023 mit seinem flüssigkeitsgekühlten Energiespeichersystem PowerStack gewonnen, das speziell auf den Markt für gewerbliche und industrielle (C&I) Energiespeicherung abzielt. Die renommierte Auszeichnung zeichnet Sungrows fortschrittliche Technologie und Wettbewerbsfähigkeit aus.

Der ees AWARD wird vom Veranstalter für Batterien und Energiespeichersysteme - ees (electrical energy storage) - verliehen. Die Auszeichnung würdigt wegweisende Produkte und Lösungen für stationäre und mobile elektrische Energiespeichersysteme und ist elektrischen Energiespeicherlösungen für die saubere Energie von morgen gewidmet.

Sungrows neuester C&I-Speicher, der PowerStack, der sich durch Flexibilität, hochwertige Sicherheitsfunktionen auszeichnet, wurde nun offiziell in Europa vorgestellt.

Die Batteriekapazität des PowerStack reicht von 527 kWh bis 1146 kWh und der Gewerbespeicher ist für zwei- bis vierstündige Anwendungen erhältlich. Die Lösung kombiniert Lithium-Ionen-Batterien, ein Energieumwandlungssystem (PCS), ein Energiemanagementsystem (EMS) und ein Feuerlöscheinrichtung (FSS). Dabei ist das System für eine nahtlose Integration ausgelegt – vom Transport über die Installation bis hin zum Betrieb und der Wartung (O&M).

Im Vergleich zu einem herkömmlichen luftgekühlten Produkt verfügt der PowerStack über eine effiziente Flüssigkeitskühlung. Daraus ergeben sich eine geringe Temperaturdifferenz und eine lange Lebensdauer der Batterie.

„Der weltweite Markt für C&I-Energiespeicher boomt – auch in Europa. Unser flüssigkeitsgekühlter ESS PowerStack trifft die Nachfrage nach Flexibilität und herausragender Leistung und stellt eine ideale Lösung für große Unternehmen oder EV-Ladeparkbetreiber dar. Europa verzeichnet gerade ein enormes Wachstum im Energiespeichermarktes für C&I. Mit unserer Erfahrung im Bereich Utility ESS sehen wir der C&I-Speicher Zukunft mit großer Erwartung entgegen. Wir arbeiten stets daran, den ROI unserer Kunden durch branchenführende Produkte und Dienstleistungen weiter zu maximieren", berichtet Andrey Yang, ESS Sales Director von Sungrow Europe.

Wie bei allen Sungrow-Produkten werden auch beim PowerStack strenge Sicherheitsverfahren und -standards eingehalten. Der PowerStack verfügt über ein umfassendes Sicherheitsdesign in jedem Bereich – einschließlich Zell-, Elektro- und Systemdesign. Darüber hinaus führt die KI-gestützte Überwachungstechnologie eine präzise Onlineberechnung des Zellstatus durch und gibt Frühwarnungen aus, um starke Temperaturschwankungen zu verhindern. Mehrschichtiger Überspannungsschutz und Lichtbogenschutz vermindern Brände, während patentierte Kabelanschlüsse, das IP65-Moduldesign, ein Entlüftungsventil und Tropfsammler vollständige Systemsicherheit gewährleisten.

Durch die wachsende Zahl der europäischen Unternehmen, die erneuerbare Energien zur Stromversorgung nutzen, wird die Nachfrage auf dem Markt für Energiespeicher für gewerbliche und industrielle Anwendungen weiter steigern, wie das Unternehmen prognostiziert.

Der zunehmende Anteil der erneuerbaren Energien birgt potenzielle Risiken wie Netzinstabilität und betriebliche Herausforderungen. Energiespeichersysteme wie der PowerStack tragen zur Sicherheit des Netzes bei und erhöhen gleichzeitig den Anteil erneuerbarer Energien. ESS bieten auch eine praktikable Lösung für die Notstromversorgung bei Stromausfällen, die durch extreme Wetterbedingungen oder Dysbalancen zwischen Stromangebot und -nachfrage verursacht werden.

Ebenso werden in Europa die Kosten für die Bereitstellung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (EV) und erneuerbarer Energie sowie die steigenden Kosten für die Netzverwaltung auf die gewerblichen und industriellen (C&I) Stromkonsumenten in Form von Spitzenlastgebühren umgelegt. C&I-Batteriespeicher könnten die Stromkosten effektiv senken und gleichzeitig dazu beitragen, die Energiekosten für Verbraucher zu senken.

Erfahren Sie mehr über den PowerStack unter www.sungrowpower.com

Über Sungrow Sungrow Power Supply Co., LTD („Sungrow") ist mit weltweit über 340 GW installierter Leistung (Stand: Dezember 2022) die PV-Wechselrichtermarke mit höchster Bankfähigkeit. Das Unternehmen wurde 1997 von Prof. Cao Renxian gegründet und ist führend in der Forschung und Entwicklung von Solarwechselrichtern. Sungrow beschäftigt das größte Forschungs- und Entwicklungsteam der Branche und bietet ein breites Produktportfolio an PV-Wechselrichterlösungen und Energiespeichersystemen für gewerbliche und industrielle Projekte sowie für den privaten Wohnungsbau. Zudem ist Sungrow ein international anerkannter Partner für schwimmende PV-Anlagen, NEV-Antriebslösungen, EV-Ladelösungen und erneuerbare Wasserstoffproduktionssysteme. Mit seiner 26-jährigen Erfolgsgeschichte auf dem PV-Markt belieferte Sungrow seine Anlagen in über 150 Ländern weltweit. Erfahren Sie mehr über Sungrow unter www.sungrowpower.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2141464/Sungrow_PowerStack_Wins_ees_AWARD_2023.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/4137748/Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sungrow-prasentiert-powerstack-auf-der-intersolar-2023-fur-den-europaischen-ci-energiespeichermarkt-301864223.html

Original-Content von: SUNGROW Power Supply Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell