Sungrow stellt auf der Intersolar Europa 2023 eine neue Generation der Hybrid- und Speicherlösung für Residential und Commercial vor

Sungrow, der weltweit führende Anbieter von Wechselrichter- und Energiespeichersystemen, stellte auf der Intersolar Europe 2023 seine brandneue Lösung für Privathaushalte und kleine Unternehmen vor und unterstützt damit die zunehmende Nachfrage nach sauberer Energie in allen Bereichen.

Mehr Leistung

Die neue 3-phasige Lösung umfasst den neuen dreiphasigen Hybrid Wechselrichter SH15/20/25T und die neue Batterieserie SBH100-400 mit größerer Batteriekapazität, höherer Leistung und höherem Lade- und Entladestrom.

Die neue Batterie von Sungrow ist erneut in einem modularen Design konfiguriert. Die Batteriemodule haben eine höhere Kapazität von 5kWh pro Modul. Die Batterie kann zwischen 2 und 8 Module umfassen, welche bei Bedarf auch nachgerüstet werden können. Es können bis zu 4 Batterien parallel verwendet werden, was bei einer Anzahl von 8 Modulen pro Batterie einer Summe von 160kWh entspricht. Somit kann der Bedarf von Wohngebäuden und kleinen gewerblichen und industriellen Anwendungen gedeckt werden. Der Lade- und Entladestrom der Batterie beträgt 50A und der Hybrid-Wechselrichter verfügt über eine höhere Leistungskapazität von 15kW bis 25kW. Des Weiteren verfügt der SH15-25T über 3 MPPTs und 16A pro MPPT, was die Stromerzeugung verbessert.

Die Lösung ist ideal, um die gestiegenen Strombedarfe in privaten Haushalten oder kleinen Unternehmen zu decken. Die verbesserte Notstromfunktion des 3-phasigen Hybrids, sorgt außerdem dafür, dass alle Verbraucher des Hauses bis zu 43A Lastleistung hinter den Notstrom geschaltet werden können.

Mehr Plug & Play

Genau wie beim vorherigen Modell wurde bei der Entwicklung großer Wert auf eine einfache Installation gelegt. Die Batteriemodule können einfach aufeinandergestapelt werden und müssen nicht verkabelt werden. Auch der Hybrid-Wechselrichter muss bei der Installation nicht geöffnet werden, alle Anschlüsse sind extern zugänglich.

Mehr Sicherheit

Die Lösung ist außerdem mit der AFCI-Technologie ausgestattet – bereits vor dem Auftreten eines Lichtbogens wird der Stromkreis durch den Wechselrichter unterbrochen, was die Sicherheit von Personen erhöht, Geräte schützt und Schäden an der gesamten Anlage verhindert. Die Technologie mit einer Prüfgenauigkeit von 99,9 % ermöglicht ein schnelles Abschalten in 200 Millisekunden und eine Lichtbogenerkennung in 200 Metern Entfernung, wodurch der sichere Betrieb der Anlage gewährleistet wird. Darüber hinaus ist die Lösung mit einem Feuerlöschsystem auf Batteriemodulebene ausgestattet, wodurch Brände vermieden werden können.

Über Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") ist mit über 340 GW weltweit installierter Leistung (Stand Dezember 2022) der führende Wechselrichterhersteller. Sungrow wurde 1997 von Professor Cao Renxian gegründet und ist wegweißend in der Forschung und Entwicklung von Solarwechselrichtern. Das Unternehmen verfügt über das größte Forschungs- und Entwicklungsteam der Branche und bietet ein breites Produktportfolio an PV-Wechselrichterlösungen und Energiespeichersystemen für Energieversorgungsanlagen, gewerbliche und industrielle Anwendungen und Wohngebäude sowie international anerkannte Lösungen für schwimmende PV-Anlagen, EV-Ladelösungen und erneuerbare Wasserstoffproduktionssysteme. Mit einer 26-jährigen Erfolgsgeschichte in der PV-Branche versorgen die Produkte von Sungrow über 150 Länder weltweit. Erfahren Sie mehr über Sungrow unter www.sungrowpower.com.

