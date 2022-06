eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH

eismann engagiert sich weiter sozial

Mettmann (ots)

eismann setzt sich kontinuierlich für Menschen in Not ein. Gerade erst hat der Tiefkühl-Lieferdienst eine Spendenaktion zugunsten der Menschen in der Ukraine abgeschlossen, derzeit sammelt das Unternehmen aus Mettmann Geld für hilfebedürftige Kinder. Damit setzt eismann sein traditionell starkes soziales Engagement fort.

Die Idee hinter der Spendenaktion für die Opfer des russischen Angriffskriegs war, gemeinsam mit den Kund*innen und Handelsvertreter*innen einen Beitrag zu leisten - und so Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Deshalb ermöglichte es eismann, durch den Kauf von bestimmten Aktionspaketen unkompliziert einen oder zwei Euro zu spenden. Zusammengekommen sind so 40.352 Euro. Das Geld setzt die Aktion Deutschland Hilft e.V. ein, um den Betroffenen dringend benötigte Dinge wie Lebensmittel, medizinische Hilfe oder Kleidung zur Verfügung zu stellen.

"Trotz der wirtschaftlich schwierigen Situation aufgrund der steigenden Kosten im Bereich Energie, Logistik und Lebensmittel ist es uns wichtig, unser soziales Engagement ungebremst fortzuführen", sagt Elmar Westermeyer, Geschäftsführer bei eismann. "Deshalb haben wir auch schon weitere Aktionen im Verlauf des Jahres geplant."

Mitarbeitende laufen für Kinder in Not

Wie bereits im Vorjahr sammelt eismann erneut im Rahmen eines Laufmonats Geld für einen guten Zweck. Mitarbeiter*innen und Handelsvertreter*innen können sich beteiligen, indem sie vom 1. Juni bis einschließlich 30. Juni laufen gehen und per App die zurückgelegte Strecke dokumentieren. Pro gelaufenen Kilometer spendet eismann zwei Euro an den Verein "Mutige Kinder e. V.", der sich vor allem in Köln und dem Bergischen Land für missbrauchte und sozial benachteiligte Heranwachsende einsetzt.

Mit dem Geld fördert der Verein Projekte im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit sowie des Kinderschutzes. Dazu gehören etwa Wohneinrichtungen, in denen Betreuer*innen mit Kindern im Alter bis zwölf Jahre ähnlich wie in einer echten Familie zusammenleben. Im vergangenen Jahr rief eismann zum dritten Mal zu einem Laufmonat auf und sammelte dabei 12.300 Euro für "Mutige Kinder e. V.".

Über eismann:

Der in Mettmann ansässige Direktvertrieb für Tiefkühlkost bedient seit fast 50 Jahren Kunden in ganz Deutschland, die Genuss und Qualität schätzen. Etwa 900 selbstständige Handelsvertreter und mehr als 450 Mitarbeiter kümmern sich um ihre Kunden und die bequeme Versorgung mit hochwertigen Eis- und Tiefkühlspezialitäten. Diese werden im regelmäßigen Besuchsrhythmus, im Onlineshop oder über den Katalog angeboten.

