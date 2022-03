eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH

Triathlon auf Eis: eismann unterstützt Weltrekord

Mettmann (ots)

Skaten, Radfahren und Laufen, alles auf einer Eisbahn und das Ganze unglaubliche 164,4 Kilometer lang: Am 14. März hat Dirk Leonhardt diesen Weltrekord-Versuch auf der Außenbahn der Eissporthalle in Frankfurt am Main geschafft. Tiefkühlspezialist eismann unterstützte den Extremsportler bei seinem längsten Triathlon auf Eis. Für einen guten Zweck: Das Event wird von einer Spendenaktion für die Kinderengel Rhein-Main begleitet.

Ultra-Triathlet auf dem eismann-Element

Als Hauptsponsor ermöglichte eismann dem Ultra-Triathleten Dirk Leonhardt seinen Rekordversuch in der Mainmetropole. Der gebürtige Thüringer hält bereits vier Weltrekorde, zum Beispiel mit dem längsten Triathlon (6.900 Kilometer) oder dem schnellsten 100-Meter-Lauf unter Wasser. Nun hat der 40-jährige Extremsportler noch einen draufgesetzt und wählte dafür ein besonderes Element: das Eis. Am 14. März 2022 drehte er in der Eissporthalle im Frankfurter Stadtteil Bornheim seine Runden. Zunächst 42,2 Kilometer Skaten, ein ganzer Marathon auf Schlittschuhen. Dann tauschte er die Skates gegen zwei Räder und ist 80 Kilometer mit dem Fahrrad über das Eis gefahren. Zu guter Letzt folgte noch ein weiterer Marathon und Leonhardt lief 42,2 Kilometer über das Eis.

"Die Aktion passte perfekt zu uns: Eis ist genau unser Element und auch unsere Eismänner und Eisfrauen geben täglich Vollgas und vollen Einsatz, um den Kunden eisgekühlte Lebensmittel zu bringen", sagt Elmar Westermeyer, Geschäftsführer von eismann. Der Ultra-Triathlet hat die 164,4 Kilometer auf der Eisbahn abgeschlossen und hält somit den Weltrekord für den längsten Triathlon auf Eis. Ihm ist jetzt der Eintrag ins Rekordbuch vom Rekordinstitut für Deutschland (RID) gewiss.

Weltrekord für den guten Zweck

Bei der Aktion ging es aber nicht nur um unglaubliche sportliche Fähigkeiten, sondern auch um soziale Aspekte. Denn dem zweifachen Familienvater Leonhardt, der sich selbst als Ultradad bezeichnet, ist Hilfe für Kinder in Not wichtig. Der Weltrekordversuch wird begleitet von einer Spendenaktion für die Kinderengel Rhein-Main e.V., die schwerkranke Kinder mit verkürzter Lebenserwartung und deren Eltern unterstützen und ihnen das Leben etwas leichter machen. Jede Spende, die für das Rekordprojekt "IceMan" bei den Kinderengeln eingeht, hat die Chance auf tolle Gewinne. Pro zehn Euro Spende erhalten Teilnehmer ein Los, das den Spendenden vielleicht zum Gewinner einer Falke-Pudelmütze oder anderer Überraschungen macht. Als Hauptpreis lockt ein Fahrrad im Wert von 2.000 Euro, gesponsert durch eismann und mit entsprechendem Aufdruck.

"Wir drücken allen Spendenden die Daumen für die Gewinne und hoffen, dass eine ordentliche Summe für die Kinder und ihre Familien zusammenkommt", sagt Elmar Westermeyer, Geschäftsführer von eismann. "Wir unterstützen regelmäßig gemeinnützige Projekte und Aktionen und setzen uns für die Gesellschaft ein. So haben wir uns bei der Flutkatastrophe engagiert oder Krankenhausmitarbeiter und Pflegekräfte in der Pandemie beschenkt. Jetzt fördern wir den Sport und bedürftige Kinder gleichermaßen gemeinsam mit dem Ultradad."

Über die Spendenaktion:

Alle Spenden mit dem Verwendungszweck "IceMan" die bis zum 21. März 2022 eingehen sind Teil der Verlosung. Die Ziehung findet zwischen dem 22. und 27. März 2022 statt. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden direkt informiert. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Spende gibt es auf www.kinderengel-rheinmain.de

Bildmaterial zur freien Verfügung finden Sie hier: https://www.eismann.de/iceman

Über eismann:

Der in Mettmann ansässige Direktvertrieb für Tiefkühlkost bedient seit über 40 Jahren Kunden in ganz Deutschland, die Genuss und Qualität schätzen. Mehr als 800 selbstständige Handelsvertreter und etwa 400 Mitarbeiter kümmern sich um ihre Kunden und die bequeme Versorgung mit hochwertigen Eis- und Tiefkühlspezialitäten. Diese werden im regelmäßigen Besuchsrhythmus, im Onlineshop oder über den Katalog angeboten.

Original-Content von: eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, übermittelt durch news aktuell