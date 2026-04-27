ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Ellen Götschel wird IT-Vorständin bei ROLAND Rechtsschutz

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Köln (ots)

Neues Vorstandsmitglied nimmt zum 1. Mai 2026 ihre Tätigkeit auf

Vorstand von ROLAND Rechtsschutz ist ab Mai wieder vollbesetzt

Aufteilung der Ressorts im Vorstandsteam hat sich geringfügig geändert

Ellen Götschel wird zum 1. Mai 2026 Chief Information Officer (CIO) bei der ROLAND Rechtsschutz-Versicherung in Köln.* Nach nur wenigen Monaten ist der Vorstand von ROLAND Rechtsschutz damit wieder vollzählig. Neu ist die Ausrichtung des Ressorts auf einen reinen IT-Vorstand. "Ich freue mich sehr, dass wir für diese Position eine Expertin in beiden für uns wichtigen Bereichen gewinnen konnten. Ellen Götschel verfügt nicht nur über breite Erfahrung in den Themenfeldern IT, Daten und KI, sondern kennt auch die private Versicherungswirtschaft sehr genau. Damit ist sie für uns die ideale Besetzung", so Tobias von Mäßenhausen, Vorstandsvorsitzender von ROLAND Rechtsschutz. "Mit großer Vorfreude kehre ich nach meinen letzten Stationen in der Finanz- und Bankenwelt wieder zu meinen Wurzeln, der Versicherungswirtschaft, zurück. Als CIO möchte ich die Digitalisierung bei ROLAND Rechtsschutz mit messbarer Wirkung für unser Geschäft weiterentwickeln", so Ellen Götschel zu ihrer neuen Position.

Zur Person Ellen Götschel

Ellen Götschel ist seit mehr als 20 Jahren Führungskraft in CIO-, CDO- und COO-Positionen in der Finanz- und Versicherungsbranche. Zuletzt war sie für die BNP Paribas Personal Investor, eine digitale Wertpapierhandelsbank, als stellvertretende CIO tätig. In dieser Funktion steuerte sie die Umsetzung der IT-Strategie, um die digitale Ausrichtung des Unternehmens weiterzuentwickeln. In der Versicherungswirtschaft war sie zuvor für die R+V Versicherung tätig, wo sie als Bereichsleiterin und Mitglied der IT-Ressortführung u.a. für die ganzheitliche Systementwicklung des Unternehmens zuständig war. Davor arbeitete Götschel in verschiedenen nationalen und internationalen Funktionen der IT für die AXA-Gruppe.

Neuausrichtung der Vorstandsressorts und Zusammensetzung Vorstand

Bis Ende 2025 waren bei ROLAND Rechtsschutz Kundenservice und IT-Verantwortung in einem Vorstandsressort vereint. Mit der Neuausrichtung des dritten Vorstandsressorts auf eine reine IT-Funktion wechselte der Kundenservice in die Zuständigkeit von Tarja Radler, die als Chief Insurance Officer künftig vollumfänglich die Kernwertschöpfung der Rechtsschutzversicherung aus Produkt, Vertrieb und Operative verantwortet.

Ab Mai ist das Vorstandsteam von ROLAND Rechtsschutz damit zu 66 Prozent weiblich und liegt damit über der intern gesetzten Quote von 33 Prozent. Der aktuelle Frauenanteil in den Vorständen deutscher Versicherungsunternehmen liegt bei rund 21 Prozent. Mit den höchsten Frauenanteil im Vorstand hat bisher die Allianz mit einem Frauenanteil im Vorstand von rund 44 Prozent. Die Versicherungsbranche ist dabei besser als der Durchschnitt. Schätzungen sehen in der Gesamtwirtschaft nur einen Frauenanteil von 18-19 Prozent im C-Level.

* Die Bestellung zum 01. Mai 2026 erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der BaFin.

Über ROLAND Rechtsschutz

Die ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG ist ein Premium-Anbieter für Rechtsschutz und seit mehr als 65 Jahren tätig. Mit einem Marktanteil von rund zehn Prozent gehört ROLAND Rechtsschutz zu den führenden deutschen Rechtsschutz-Versicherern. Dank der modularen Produktstruktur können sich Privat-, Firmen- und Industriekunden ihren Versicherungsschutz nach Bedarf zusammenstellen. Als zuverlässiger Partner berät das Unternehmen nicht nur im klassischen Rechtsfall, sondern unterstützt auch aktiv bei nachhaltigen Konfliktlösungen.

ROLAND Rechtsschutz - mit Stammsitz in Köln - hat Niederlassungen in Österreich und Italien. Das Leistungsportfolio der ROLAND-Gruppe wird durch die Tochtergesellschaften ROLAND Schutzbrief, ROLAND Assistance, ROLAND AssistancePartner, Assistance Partner Services und Jurpartner Services ergänzt. Im Jahr 2025 hatte die ROLAND-Gruppe über alle Gesellschaften hinweg Bruttobeitragseinnahmen und Umsatzerlöse in Höhe von 753 Millionen Euro sowie insgesamt 1.463 Mitarbeitende. Weitere Informationen zu ROLAND Rechtsschutz gibt es im Internet unter www.roland-rechtsschutz.de.

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