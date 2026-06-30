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dpa mit stabilen Geschäftszahlen in einem herausfordernden Umfeld: 2025 leichtes Wachstum bei Umsatz und Ergebnis

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Hamburg (ots)

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) hat das Geschäftsjahr 2025 mit einer soliden wirtschaftlichen Entwicklung abgeschlossen. Der Umsatz der dpa GmbH stieg auf 107,4 Millionen Euro (2024: 105,5 Millionen Euro), der Jahresüberschuss erhöhte sich auf 1,6 Millionen Euro (2024: 1,4 Millionen Euro). Der Konzernumsatz ging leicht auf 159,8 Millionen Euro zurück (2024: 161,5 Millionen Euro), während die Gesamtbetriebsleistung auf insgesamt 169,8 Millionen Euro angestiegen ist (2024: 168,2 Millionen Euro). In einem anspruchsvollen Marktumfeld hat die dpa ihren redaktionellen Kernauftrag als verlässlicher Nachrichtenanbieter erfüllt. Diszipliniertes Kostenmanagement, stabile Erlöse im Kerngeschäft sowie Fortschritte in strategischen Wachstumsfeldern trugen zur insgesamt positiven Entwicklung bei. Das gab die dpa anlässlich ihrer 77. Gesellschafterversammlung in Hamburg bekannt.

"In einem zunehmend komplexen Marktumfeld - insbesondere im Kernmarkt Medien - zeigt sich die dpa weiterhin wirtschaftlich stabil. Die größten Determinanten dabei sind eine sich beschleunigende Medienkonzentration und der Wandel des Mediennutzungsverhaltens, der zu einem hohen Innovationsdruck bei unseren Kunden führt", sagte dpa-CEO Peter Kropsch. "Der Einsatz von KI entfaltet mittlerweile seine volle Wirkung in der Medien- und Kommunikationsbranche. Wir haben reagiert und mit Produkten, Strategien und dem Aufbau von Know-how die gesamte Unternehmensgruppe auf diese Veränderung erfolgreich vorbereitet. Es war uns wichtig, mit ersten KI-gestützten Services schnell am Markt zu sein. Die dpa unterstützt ihre Kunden intensiv bei der digitalen Transformation und hat ihre Rolle als unverzichtbarer Partner und Dienstleister weiter ausgebaut."

Tochtergesellschaften mit wesentlichem Beitrag zum Gesamterfolg

Wie in den Vorjahren tragen die dpa-Tochtergesellschaften einen bedeutenden Anteil zum Gesamterfolg der Unternehmensgruppe bei. news aktuell als größte dpa-Tochter steuerte erneut den höchsten Einzelbeitrag bei, wenn auch auf etwas niedrigerem Niveau als im Vorjahr. Der dpa Picture-Alliance gelang es, im wettbewerbsintensiven Bildmarkt den Umsatz zu steigern und die Erlöse im Bereich der Rechteverfolgung deutlich auszubauen. Verbunden mit konsequentem Kostenmanagement, erzielte die dpa Picture-Alliance einen Ergebnisbeitrag, der nahezu anderthalbmal so hoch ausfiel wie im Vorjahr.

Das Geschäftsjahr der dpa-infocom war geprägt von der Mitte 2024 vollzogenen und 2025 erstmals ganzjährig wirksamen Verlagerung der Digitalredaktion sowie der Übergabe der Produktgruppe WebLines an die Muttergesellschaft. Dennoch schloss die dpa-infocom das Jahr mit einem über Plan liegenden Ergebnis ab.

Journalistische und technologische Weiterentwicklung

Neben den wirtschaftlichen Kennzahlen hat die dpa im zurückliegenden Geschäftsjahr wichtige Impulse bei der Weiterentwicklung ihres journalistischen Angebots und ihrer technologischen Infrastruktur gesetzt.

"2025 kann als ein Jahr des Umbruchs bezeichnet werden", sagte dpa-Chefredakteur Sven Gösmann. "Die Agentur hat richtungsweisende Antworten auf die Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz gegeben - insbesondere mit dem KI-Rechercheassistenten, der einen einfachen Zugriff auf die Nachrichtenwelt der dpa ermöglicht, und den wir bereits Anfang 2025 frühzeitig unseren Kunden anbieten konnten. Mit dpa-iq haben wir jetzt aktuell ein Tool am Start, das dpa-Inhalte passend für KI-Anwendungen und -Agenten bereitstellt. Stichwort: Liquid Content. Der Video-Bereich zählt ebenfalls zu den maßgeblichen strategischen Themen der Redaktion. Unser Marktanteil im Videomarkt wächst kontinuierlich." Gleichzeitig habe die Redaktion aber auch in traditionellen journalistischen Bereichen erfolgreich neue Angebote platziert. "Mit der Kuratierung passgenauer Print-Angebote helfen wir unseren Verlagskunden bei ihrer Transformation", betonte Gösmann.

Darüber hinaus verabschiedete die dpa im Berichtsjahr ein KI-Preismodell, das die Nutzung von dpa-Inhalten für das Training von Sprachmodellen regelt und eine lückenlose Rechtekette sicherstellt. Im Bereich des internationalen Journalismus startete die Democracy News Alliance (DNA), ein Projekt gemeinsam mit anderen Nachrichtenagenturen zur Berichterstattung über die globale Entwicklung der Demokratie. Ebenso sind die Aktivitäten der dpa zu nennen, die den Geschäftszweck mit übergeordneten Zielen für Branche und Gesellschaft kombinieren - insbesondere die Weiterentwicklung und der Ausbau von DRIVE, einem Projekt mit rund 50 Verlagen für die gemeinsame Auswertung von Nutzungsdaten, und die Nachrichtenkompetenzinitiative #UseTheNews.

Geschäftsbericht 2025: "Transformation ermöglichen. Zukunft sichern."

Der dpa-Geschäftsbericht 2025 trägt den Titel "Transformation ermöglichen. Zukunft sichern." und zeigt, wie Agentur und Tochterunternehmen ihre Kunden beim digitalen Wandel unterstützen - mit maßgeschneiderten Diensten und gebündeltem Know-how. Erstmals umfasst der Geschäftsbericht auch ein Nachhaltigkeitsmagazin, in dem die dpa über aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Planet, People und Prosperity berichtet. (Vollständiger dpa-Nachhaltigkeitsbericht 2025 mit allen Zahlen und Tabellen)

Digitaler Geschäftsbericht:

dpa-Geschäftsbericht 2025

Über dpa

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten weltweit an etwa 130 Standorten. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die Zentralredaktion der dpa unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (Geschäftsführer der Münchener Zeitungs-Verlag GmbH & Co. KG, München).

Im In- und Ausland vertrauen Medien unterschiedlicher redaktioneller Ausrichtung der überparteilichen, neutralen und verifizierten Berichterstattung der dpa. Die dpa arbeitet nach den in ihrem Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Finanzielle Zuwendungen von staatlichen Stellen, Unternehmen und Privatpersonen lehnt die dpa ab. Projektgebundene Förderungen nimmt die dpa lediglich in einigen wenigen ausgesuchten Fällen und nach sorgfältiger Prüfung an. Eine Auflistung dieser Projekte ist auf unserer Website zu finden.

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