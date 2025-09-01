dpa startet Redaktionsteam zur Migration

dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Zehn Jahre, nachdem in Folge des syrischen Bürgerkrieges Millionen von Flüchtlingen nach Deutschland gekommen sind, tobt in der Bundesrepublik eine Auseinandersetzung mit diesem historischen Ereignis und dessen weitreichenden Folgen. In ganz Europa haben sich die Einstellungen zur Migration verhärtet. Gleichzeitig nehmen Ursachen wie Konflikte, Klimawandel und wirtschaftliche Herausforderungen nicht ab. In Ländern wie Deutschland steigt der Bedarf an qualifizierten Einwanderern. Vor diesem Hintergrund geht die Deutsche Presse-Agentur am 1. September mit einem neu geschaffenen und international ausgerichteten Migrationsteam an den Start, um dieses weltweite Phänomen noch vielfältiger zu beleuchten.

Die Verantwortung für das Migrationsteam liegt bei Helen Maguire, Redaktionsleiterin des englischsprachigen Dienstes international mit Sitz in Berlin, und Mokhtar Gmati, Leiter des Global Arabic News Service mit Sitz in Kairo und Tunis. Redaktionell gesteuert wird es von Flora Bell, Redakteurin des Englischen Dienstes in Berlin, und Tarek Guizani, Korrespondent des Arabischen Dienstes in Tunis.

"Migration ist ein wesentliches Thema unserer Zeit, dessen Bedeutung weiter zunehmen wird, auch in der Berichterstattung unserer Kunden" sagt dpa-Chefredakteur Sven Gösmann. "Als führende internationale Nachrichtenagentur mit weltweiter Präsenz und mit deutschen, arabischen und englischen Redaktionen ist die dpa sehr gut aufgestellt, um eine globale Perspektive zu bieten."

Das Migrationsteam wird die Expertise des weltweiten dpa-Korrespondentennetzes nutzen. Ziel ist ausdrücklich, auch Fluchtursachen und Fluchtrouten stärker journalistisch zu beleuchten. Damit wird die Berichterstattung aus europäischer Perspektive ergänzt, die derzeit die dpa-Dienste in deutscher und englischer Sprache besonders prägt.

Multimediale Meldungen und Reportagen werden auf Deutsch, Englisch und Arabisch veröffentlicht, um die dpa-Kunden in Deutschland und weltweit zu versorgen.

