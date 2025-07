dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

dpa verstärkt Produktmanagement mit Elisabeth Gamperl

Berlin (ots)

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) verstärkt ihr Produktmanagement: Zum 1. September startet Elisabeth Gamperl als Produktmanagerin für neue redaktionelle Produkte bei Deutschlands größter Nachrichtenagentur. In dieser neu geschaffenen Position berichtet sie direkt an die Chefredaktion der dpa.

Die 35-Jährige kommt von der "Süddeutschen Zeitung", wo sie als Chefin vom Dienst für KI und Produktentwicklung tätig ist. "Das Transformationstempo in der Medienbranche wird immer schneller. Wir möchten unseren Kunden helfen, im KI-Zeitalter erfolgreich und relevant zu bleiben. Mit Elisabeth Gamperl gewinnen wir eine erfahrene wie innovative Produktmanagerin, die durch ihre Arbeit an Chatbots und automatisierten Zusammenfassungen zu den Vorreiterinnen der Branche zählt", sagt Astrid Maier, stellvertretende Chefredakteurin und Chefin Strategie der dpa. Gamperl wird das neue Produktmanagement-Netzwerk innerhalb der dpa-Organisation verstärken und sich auf die Entwicklung von Produkten für neuartige Kundenbedürfnisse und Geschäftsmodelle in der Medienbranche konzentrieren.

Elisabeth Gamperl zu ihrer neuen Rolle: "Ich freue mich, bei der dpa Produkte mitzugestalten, die journalistische Qualität mit technologischer Innovation verbinden. An der Schnittstelle zwischen Redaktion, Technologie und Nutzerbedürfnissen finden heute die spannendsten Entwicklungen im Journalismus statt."

Zuvor war Gamperl Gründungsmitglied des Visual Desks der "Süddeutschen Zeitung". Mit dem Investigativressort der Zeitung arbeitete sie an Veröffentlichungen wie den "Ibiza Files", "Paradise Papers" und "Panama Papers". Sie war 2021 Fellow am Reuters Institute in Oxford. Zudem ist die Österreicherin Gastdozentin für Digitalen Journalismus an der Universität Regensburg. Gamperl hat ihre journalistische Ausbildung als Volontärin bei der SZ absolviert.

Über dpa:

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten weltweit an etwa 140 Standorten. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die Zentralredaktion der dpa unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (CEO Ippen-Mediengruppe, München).

Im In- und Ausland vertrauen Medien unterschiedlicher redaktioneller Ausrichtung der überparteilichen, neutralen und verifizierten Berichterstattung der dpa. Die dpa arbeitet nach den in ihrem Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Finanzielle Zuwendungen von staatlichen Stellen, Unternehmen und Privatpersonen lehnt die dpa ab. Projektgebundene Förderungen nimmt die dpa lediglich in einigen wenigen ausgesuchten Fällen und nach sorgfältiger Prüfung an. Eine Auflistung dieser Projekte ist auf unserer Website zu finden.

