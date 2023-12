dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Julia Becker und Marco Maier neu im dpa-Aufsichtsrat

Hamburg (ots)

Julia Becker, Aufsichtsratsvorsitzende der FUNKE Mediengruppe, ist ab sofort neues kooptiertes Mitglied im Aufsichtsrat von Deutschlands größter Nachrichtenagentur dpa. Ab dem 1. Januar 2024 folgt Marco Maier, Geschäftsführer der Radio / Tele FFH MEDIENGRUPPE, im Gremium auf Sven Thölen, Geschäftsführer von RADIO NRW. Das gab die Deutsche Presse-Agentur im Anschluss an die Dezember-Sitzung des Aufsichtsrates bekannt.

"Mit Julia Becker und Marco Maier haben wir zwei absolute Spitzenkräfte der deutschen Medienbranche gewinnen können", sagt David Brandstätter, Vorsitzender des dpa-Aufsichtsrates und Geschäftsführer der Main-Post in Würzburg. "Ihre Expertise aus dem Verlags- und Privatradiobereich wird wertvolle Impulse für die erfolgreiche Weiterentwicklung der dpa setzen. Gleichzeitig danke ich Sven Thölen sehr für die geleistete Arbeit und wünsche ihm viel Erfolg bei seinen neuen Aufgaben."

Sven Thölen verlässt RADIO NRW und steht mit Jahresbeginn 2024 für ein Engagement im dpa-Aufsichtsrat nicht mehr zur Verfügung. Er war Mitglied seit 2022. Der Aufsichtsrat der dpa repräsentiert einen Querschnitt der Anteilseigner von der regionalen Zeitung bis zur großen Rundfunkanstalt und wird vom Aufsichtsratsvorsitzenden geleitet. Der Aufsichtsrat wird von der Gesellschafterversammlung gewählt. Die Geschäftsführer und der Chefredakteur der dpa sind direkt dem Aufsichtsrat der Agentur verantwortlich.

Zum Vorstand des dpa-Aufsichtsrates gehören neben dem Vorsitzenden David Brandstätter zudem Dr. Laurent Fischer (Nordbayerischer Kurier Zeitungsverlag, Bayreuth), Valdo Lehari jr. (Reutlinger General-Anzeiger Verlags-GmbH & Co. KG, Reutlingen) als stellvertretende Vorsitzende sowie Dr. Stephan Kolschen (Ernst Brune GmbH & Co Kommanditgesellschaft, Wilhelmshaven) als Schriftführer.

Der Aufsichtsrat der dpa / Stand: Dezember 2023

David Brandstätter, Vorsitzender

Geschäftsführer der Main-Post GmbH, Würzburg

Dr. Laurent Fischer, stellv. Vorsitzender

Verleger und Herausgeber der Nordbayerischer Kurier Zeitungsverlag GmbH, Bayreuth

Valdo Lehari jr., stellv. Vorsitzender

Verleger und Geschäftsführer der Reutlinger General-Anzeiger Verlags-GmbH & Co. KG, Reutlingen

Dr. Stephan Kolschen, Schriftführer

Geschäftsführender Gesellschafter der Ernst Brune GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Wilhelmshaven

Julia Becker

Aufsichtsratsvorsitzende der FUNKE Mediengruppe, Essen

Herbert Dachs

Geschäftsführer der Medienholding Süd GmbH, Stuttgart

Thomas Düffert

Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der MADSACK Mediengruppe, Hannover

Julia Jäkel

Hamburg

Joachim Knuth

Intendant des NDR, Hamburg

Frank Mahlberg

Sprecher der Geschäftsführung der Axel Springer Auto Verlag GmbH, Hamburg

Marco Maier (ab 1. Januar 2024)

Geschäftsführer der Radio / Tele FFH MEDIENGRUPPE, Bad Vilbel

Holger Martens

Geschäftsführer der RHEINPFALZ Verlag und Druckerei GmbH & Co. KG, Ludwigshafen

Bettina Schausten

Chefredakteurin des ZDF, Mainz

Dr. Nadja Scholz

Programmdirektorin Deutsche Welle, Berlin

Daniel Schöningh

Geschäftsführer der Münchener Zeitungs-Verlag GmbH & Co. KG, München

Sven Thölen (bis 31. Dezember 2023)

Geschäftsführer der RADIO NRW GmbH, Oberhausen

Achim Twardy

Hamburg

Birgit Wentzien

Chefredakteurin Deutschlandfunk, Köln

Johannes Werle

Vorsitzender der Geschäftsführung der Rheinische Post Mediengruppe GmbH, Düsseldorf

Karlheinz Röthemeier, Ehrenvorsitzender, München

Über dpa:

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten von etwa 140 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist David Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).

Mehr unter www.dpa.com (deutsch, englisch, spanisch, arabisch)

Social media: https://www.dpa.com/de/kontakt#social-media

