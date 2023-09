IC ?çta?

IC içtaş Construction beginnt den Bau von Vietnams Flughafenprojekt Long Thanh

DIE ERSTE PHASE DES PROJEKTS IM WERT VON 1,5 MILLIARDEN DOLLAR SOLL IN 39 MONATEN ABGESCHLOSSEN WERDEN

Das VIETUR Consortium, unter der Leitung von IC İçtaş Construction, hat den Zuschlag für das Terminalgebäude des internationalen Flughafens Long Thanh erhalten, eines der prestigeträchtigsten Projekte Vietnams. Der Flughafen wird zunächst 25 Millionen Passagiere abfertigen und 1,2 Millionen Tonnen Cargo pro Jahr abwickeln. Sobald alle Phasen in Betrieb sind, wird der Flughafen voraussichtlich mehr als 100 Millionen Passagiere pro Jahr abfertigen.

Mit 55 Jahren Erfahrung nahm das Unternehmen IC içtaş Construction, das sowohl national als auch international zahlreiche anspruchsvolle Projekte durchgeführt hat, an der Feier zur Grundsteinlegung für das Long Thanh International Airport-Projekt unter Beteiligung des vietnamesischen Premierministers Pham Minh Chinh teil. Der Flughafen, der sich östlich von Ho-Chi-Minh-Stadt befinden wird, wird von dem VIETUR Consortium unter der Leitung des türkischen Unternehmens IC İçtaş Construction gebaut. Das Konsortium, das die erste Phase des Projekts im Wert von 1,5 Mrd. USD durchgeführt hat, plant, diese Phase, einschließlich der Terminalgebäude und Ausrüstungsanlagen, innerhalb von 39 Monaten abzuschließen. Es wird erwartet, dass mehr als 10.000 Beschäftigte am Long-Thanh-International-Airport-Projekt arbeiten werden.

„WIR BRINGEN UNSER KNOW-HOW AUF DIE INTERNATIONALE BÜHNE"

Bei der Zeremonie zur Grundsteinlegung, an der IC içtaş Construction Chairman Fırat Çeçen, der vietnamesische Premierminister Pham Minh Chinh, verschiedene Minister, Botschafter Haldun Tekneci von Hanoi, der Präsident der Vietnam Airports Company, leitende Angestellte der an dem Projekt beteiligten vietnamesischen Unternehmen sowie Vertreter lokaler und internationaler Medien teilnahmen, sagte Çeçen: „Mit diesem Long-Thanh-International-Airport-Projekt bringen wir unsere umfangreiche Erfahrung im Bau und Management in den Fernen Osten ein. Das VIETUR Consortium umfasst führende vietnamesische Unternehmen in ihren jeweiligen Bereichen. Unser Ziel ist es, die erste Phase des Long-Thanh-International-Airport-Projekts in enger Abstimmung mit unseren lokalen und internationalen Partnern innerhalb von 39 Monaten nach internationalen Standards fertigzustellen. Das rasante Wirtschaftswachstum des Landes erfordert umfangreiche Infrastrukturinvestitionen wie diesen Flughafen. Wir schätzen die Entschlossenheit der vietnamesischen Regierung, solche Schlüsselprojekte abzuschließen. Wir danken auch der Airports Corporation of Vietnam (ACV) für ihr faires Vorgehen und ihre Unterstützung während der Vorbereitungsphase. Wir glauben, dass die Unterstützung von ACV eine entscheidende Rolle für den Erfolg des Projekts spielen wird.

