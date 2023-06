Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. (bvik)

Wie der deutsche Mittelstand digitale Skills im Industrie-Marketing gewinnbringend einsetzt

+++Zukunftskonferenz "TAG DER INDUSTRIEKOMMUNIKATION" (TIK)+++Am 22. Juni 2023 in Fürstenfeldbruck bei München+++Best Practices von Trumpf, Igus, Harting, ebm-papst, baramundi, Haas, Sennebogen, Geberit und Schmalz+++

US-amerikanische Einkäufer nutzen inzwischen zehn verschiedene digitale Kanäle, um sich vor der Bestellung über Produkte und Leistungen zu informieren. Hierzulande setzt der Industrie-Vertrieb ebenfalls zunehmend neue digitale Tools ein, um Kunden zielgenau zu erreichen. Dennoch bleibt der persönliche Kontakt unerlässlich. Wie meistern mittelständische Unternehmen diesen Spagat und welche digitalen Tools haben sich bewährt? Die diesjährige Zukunftskonferenz "TAG DER INDUSTRIEKOMMUNIKATION" (TIK) beantwortet diese Fragen am 22. Juni 2023 in Fürstenfeldbruck bei München.

"Wir sehen eine grundlegende Neuausrichtung, wie das B2B-Geschäft im Investitionsgüterbereich funktioniert", sagt Tanja Auernhamer, Pressesprecherin des Bundesverbands Industrie Kommunikation (BVIK), der die Zukunftskonferenz des B2B-Marketing veranstaltet. "Zu den wesentlichen Treibern gehört das geänderte Informationsverhalten der jüngeren Generation. Hinzu kommen gestiegene Anforderungen an eine gute Customer Experience, gerade in Zeiten verschärften Kostendrucks."

Veränderte Erwartungen

Kunden erwarten im Geschäftskontext mit Unternehmen (B2B) inzwischen das gleiche Markenerlebnis, das sie aus ihrer privaten Interaktion mit den großen Marktführern gewohnt sind: Die Kommunikation soll schnell, einfach, jederzeit und überall funktionieren. "Bislang schaffen es nur wenige B2B-Unternehmen, ihren Besuchern stets relevante und maßgeschneiderte Inhalte zu bieten", sagt Monika Niespodziany, Team Leader Digital Marketing bei der Harting Technologiegruppe. Sie gibt als Gastrednerin auf der TIK-Konferenz Einblicke in das kundenorientierte Marketing.

Datengetriebenes Marketing entscheidend für Erfolg

Für mittelständische Anbieter ist es unter Umständen durchaus herausfordernd, die eigene Marketing-Strategie anzupassen und die neuen digitalen Kanäle mit Inhalten zu füllen. "Ohne datengetriebene, automatisierte Prozesse wird es dem Mittelstand schon in kurzer Zeit unmöglich werden, den Anforderungen der Märkte standzuhalten", sagt Auernhamer. Laut Branchenumfrage "bvik-Trendbarometer Industriekommunikation 2023" halten knapp 80 Prozent der B2B-Marketer das datengetriebene Marketing künftig für den entscheidenden Erfolgsfaktor im B2B.

Traditionelle Kontaktpflege bleibt wichtig

Gleichzeitig zählt im B2B-Geschäft nach wie vor der traditionelle persönliche Kontakt, der beispielsweise auf Messeveranstaltungen gepflegt wird. Hier wird die für beide Geschäftspartner wichtige Vertrauensbasis gelegt. Auf der Suche nach dem geeigneten Mix aus altbewährten und neuen Werkzeugen helfen Best Practice-Beispiele. Beim so genannten "Future Slam" zeigen jeweils Vertreter aus Industrie und Kommunikation zusammen, was sich analog wie digital in der Praxis bewährt hat. Best Practices von Trumpf, Igus, Harting, ebm-papst, baramundi und weiteren B2B-Playern ermöglichen am TAG DER INDUSTRIEKOMMUNIKATION den Blick über den eigenen Tellerrand.

"Der Veränderungsdruck im Industriemarketing ist hoch", sagt Auernhamer. "Auf welche neuen Tools der Mittelstand nicht verzichten sollte und wie sich die alte und die neue Welt am besten verzahnen lassen, darauf gibt der TIK 2023 Antworten."

TAG DER INDUSTRIEKOMMUNIKATION am 22.06.2023 in Fürstenfeldbruck bei München

Unter dem Motto "Building Bridges into the B2B-Future" treffen sich 350 Marketer zum jährlich stattfindenden Leuchtturm-Event in Fürstenfeldbruck bei München.

Hier finden Sie das Programm: TAG DER INDUSTRIEKOMMUNIKATION 2023 | Programm (bvik.org)

Die Anmeldung ist möglich, solange der Vorrat reicht: https://bvik.org/tik-2023/

Über den Bundesverband Industrie Kommunikation e.V.

Der Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. (bvik), der Industrie-Verband für Kommunikation & Marketing, wurde 2010 gegründet und ist eine unabhängige Organisation für Marketing-Verantwortliche der Industrie und Profis der B2B-Kommunikationsbranche. Der Verband hat es sich zum Ziel gesetzt, die Zusammenarbeit zwischen Industrieunternehmen und Kommunikationsdienstleistern zu fördern, zu verbessern und zu professionalisieren. Er bietet seinen Mitgliedern eine Plattform für Austausch, Wissensvermittlung und Dialog. Pressematerialien des bvik finden Sie unter https://bvik.org/presse/.

