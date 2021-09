dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Programm scoopcamp 2021: Von Klimajournalismus bis Nachrichten für die Gen Z

Hamburg (ots)

Gratis Event-Livestream beginnt um jeweils 12.30 Uhr am 15. und 16. September

Letzte Tickets (99 Euro) für Vor-Ort-Teilnahme auf www.scoopcamp.de erhältlich

Top-Speaker und spannender Mix aus Vorträgen, Panels und Workshops

Eine Konferenz, zwei Nachmittage - und über 50 Speaker: Beim scoopcamp am 15. und 16. September diskutieren internationale Branchen-Profis die Zukunft des Journalismus - und via Livestream auf www.scoopcamp.de kann jeder kostenlos dabei sein. Für den zweiten Tag sind auch noch Besucher-Tickets (99 Euro) verfügbar. Egal ob digital oder vor Ort: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Innovationskonferenz für Medien von nextMedia.Hamburg und der dpa erwartet auch in diesem Jahr ein spannender Mix aus Vorträgen, Diskussionsrunden und Workshops zu den aktuellen Themen, Trends und Technologien im Journalismus.

Wie können Medien von Künstlicher Intelligenz profitieren? Wo liegt die Zukunft für Social Audio nach dem Clubhouse-Hype? Wird Livestreaming nach der Gaming- auch die Medienwelt revolutionieren? Und wie lassen sich so komplexe, aber wichtige Themen wie die Klimakrise verständlich vermitteln?

Diese und mehr Fragen stehen im Mittelpunkt des Konferenztages am 16. September, der um 12.30 Uhr mit einer Keynote von Opinary-Gründerin und diesjährigen scoop Award-Gewinnerin Pia Frey über die Creator Economy startet, die in den USA den Medienmarkt schon gewaltig aufgemischt hat und auch in Deutschland immer größer wird. Nie war es für Autorinnen und Autoren im Netz einfacher, eigene Reichweite aufzubauen. "Der Kampf um Aufmerksamkeit, Bezahlbereitschaft und Talente wird noch härter werden", prophezeit Pia Frey und verspricht für ihren Vortrag: "In dieser Entwicklung liegen aber auch Chancen!"

Während der zweite Konferenztag im Zeichen aktueller Möglichkeiten und Herausforderungen steht, die der digitale Wandel im Journalismus mit sich bringt, beginnt das scoopcamp am 15. September mit einem Fachtag zum Thema Nachrichtenkonsum und -kompetenz in der jungen Zielgruppe.

Zwei Nachmittage volles Programm

Welche Formate und Kanäle braucht es, um Jugendliche und junge Erwachsene zu erreichen und in einen nachhaltigen Dialog mit ihnen zu treten? Wie können Medienschaffende Jüngere für Nachrichten begeistern? Und wie lässt sich das Verständnis der Generation Z von Journalismus und der Rolle der Medien verbessern?

Um Antworten auf diese und weitere Fragen zu finden, sind zum scoopcamp-Fachtag neben Journalistinnen, Journalisten und Influencern insbesondere auch pädagogische Fachkräfte eingeladen.

Auch er beginnt um 12.30 Uhr mit einer Keynote. Darin widmet Alan Rusbridger, zu Gast aus London, sich der Frage, wie Medienschaffende junge Menschen von der Relevanz ihrer Arbeit überzeugen können. "Oder sind sie zurecht skeptisch geworden? Verdienen wir ihr Vertrauen überhaupt noch?", fragt der ehemalige "Guardian"-Chefredakteur.

Mix aus Vorträgen, Diskussionsrunden und Workshops

Zu den weiteren Höhepunkten des scoopcamps im Hamburger designxport gehört der Vortrag von Oliver Wurm (Tag 2, 16.9.: 13.15 Uhr). Der Medienunternehmer hat schon das Neue Testament, das Grundgesetz - und jetzt neu Gedichte - in Magazinform gebracht. Nun will der Selfmade-Verleger in den scoopcamp-Teilnehmern den Mut wecken, ihre Ideen und Visionen umzusetzen - mit Tipps und Tricks aus erster Hand.

Darüber hinaus warten zahlreiche Diskussionsrunden und interaktive Workshops auf die Gäste. So diskutieren Mirko Drotschmann, der als "MrWissen2go" Millionen Fans in den sozialen Netzwerken hat, die Journalistin Nena Schink, Filmkritiker und YouTuber ("Die Filmanalyse") Wolfgang M. Schmitt sowie ZEIT ONLINE Chefredakteur-Jochen Wegner etwa den großen Einfluss von Influencern auf die Meinungsbildung vieler Jugendlicher (Tag 1, 15.9.: 16.45 Uhr). Stefan Voß, Verification Officer bei der dpa, gibt in seinem Workshop "Den Falschinformationen auf der Spur" Einblicke in seine Arbeit als Faktencheck-Experte (Tag 2, 16.9.: 16 Uhr). Und Klimajournalistin Sara Schurmann erklärt vor Ort, wie man die vermeintlich abstrakte Klimakrise greifbar und interessant darstellt.

Das komplette Programm beider Veranstaltungstage ist auf www.scoopcamp.de/#programm einsehbar.

Live dabei sein: online mit kostenlosem Digitalpass, vor Ort mit Besucher-Ticket

Das scoopcamp kann sowohl im Netz als auch persönlich besucht werden. Digitalpässe für den Livestream sind kostenlos auf www.scoopcamp.de erhältlich. Tages-Tickets (99 Euro) für die persönliche Teilnahme an der Konferenz sind nur noch für den zweiten Konferenztag (16. September) verfügbar.

Unterstützt wird das diesjährige scoopcamp von Civey, NOZ Medien und ZEIT ONLINE sowie MEEDIA als Medienpartner. Der scoopcamp-Fachtag wird ermöglicht durch eine Partnerschaft mit der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche e.V. sowie dem dpa-Projekt #UseTheNews und unterstützt von der Schöpflin Stiftung und der ZEIT-Stiftung.

Zusammengefasst: Das Wichtigste auf einen Blick

Was: scoopcamp 2021 - Die Innovationskonferenz für Medien

Wann: 15. und 16.9.2021

Wo: vor Ort im designxport, Hongkongstraße 8, 20457 Hamburg und online via Livestream

Tickets: 99 Euro pro Tages-Ticket, Digitalpass für beide Tage kostenlos

Veranstalter: nextMedia.Hamburg und die Nachrichtenagentur dpa mit dem Partner Netzwerk Recherche und dem Projekt #UseTheNews

Anmeldung und Informationen: www.scoopcamp.de

Twitter: www.twitter.com/scoopcamp

