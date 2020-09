ACE Auto Club Europa

ACE beim CARAVAN SALON in Düsseldorf

Berlin (ots)

Die Corona-Pandemie hat die Tourismusbranche vor große Herausforderungen gestellt. Mit dem Wegfall von Fernreisen ist Urlaub in Deutschland sowie im benachbarten europäischen Ausland in den Urlaubsfokus gerückt. Viele Urlauber haben sich dabei für eine Reise im Caravan oder dem Campmobil entschieden. Camping ist im Trend, wie nie zuvor und der CARAVAN SALON in Düsseldorf wird auch 2020 der Treffpunkt der boomenden Branche sein.

Der ACE, Deutschlands zweitgrößter Autoclub, wird deshalb vom 4. bis 13. September inHalle 09, Stand 9B02 mit Informationen, Ratschlägen und einem speziellen Angebotvor Ort sein.

Am ACE-Stand beraten Experten zu den unterschiedlichsten Themen rund um den Caravan und den geplanten Camping-Urlaub. Interessierte erhalten am Stand ein kostenloses Probeexemplar des ACE-Magazins Lenkrad mit vielen Highlights zum Thema Camping und Caravan sowie für die Urlaubsplanung 2021 zum Nachlesen für zu Hause.

Neu-Mitglieder lockt ein attraktives Bonus-Angebot: Anlässlich des 55. Geburtstags des ACE gibt es die ACE-Mitgliedschaft unabhängig vom Tarif 55,- EUR im ersten Jahr. Das Angebot gilt für alle neuen Mitgliedschaften, die bis zum 16.12.2020 abgeschlossen werden; außerdem kann die CCI-Card ein Jahr lang kostenlos bezogen werden. Mit der Camping Card International haben ACE-Mitglieder eine personalisierte, von Campingplatzbetreibern anerkannte, Identitätskarte immer dabei und profitieren darüber hinaus zum Beispiel von attraktiven Nachlässen auf über 2.500 Campingplätzen in ganz Europa.

Pressekontakt:

ACE Pressestelle

Tel.: 030 278 725-15

Mail: presse@ace.de

Original-Content von: ACE Auto Club Europa, übermittelt durch news aktuell