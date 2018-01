Martin Bialecki wird Key Account Manager Governance bei dpa

Martin Bialecki (50), derzeitiger Leiter des dpa-Büros in Washington, wird im Sommer Key Account Manager Governance in Berlin. Er übernimmt die neu geschaffene, zentrale Funktion in der Marketing- und Verkaufsorganisation der dpa und wird verantwortlich sein für die Weiterentwicklung der institutionellen... mehr Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Der derzeitige Leiter des dpa-Büros in Washington, Martin Bialecki (50), kehrt im Sommer nach dann drei Jahren ebenso intensiver wie erfolgreicher Berichterstattung aus den USA nach Deutschland zurück. Bialecki übernimmt eine neu geschaffene, zentrale Funktion in der Marketing- und Verkaufsorganisation der Deutschen Presse-Agentur. Als Key Account Manager wird er den Bereich Governance führen und verantwortlich sein für die Weiterentwicklung der institutionellen Kunden in Politik, Regierung und öffentlicher Verwaltung.

Martin Bialecki ist ein ausgewiesener Experte des Agenturgeschäfts, der die Herausforderungen einer erfolgreichen und modernen Kommunikation im politischen Betrieb genau kennt. Er wird sein Wissen und seine langjährige Erfahrung in die erfolgreichen dpa-Angebote für Parteien, Verbände und staatliche Stellen einbringen. Als Key Account Manager, angesiedelt im Geschäftsbereich Vertrieb unter der Leitung von Thorsten Matthies, wird Bialecki einem wichtigen Wachstumsfeld entscheidende strategische und kreative Impulse geben.

"Unsere Governance-Kunden spielen mit ihren wachsenden Informations- und Kommunikationsbedürfnissen für die dpa eine immer wichtigere Rolle. Wir sind deshalb sehr froh, mit Martin Bialecki einen in diesem Bereich wohlvernetzten Kenner zurück nach Berlin zu holen, der unser erfolgreiches Geschäftsfeld weiter ausbauen wird", sagt dpa-Geschäftsführer Peter Kropsch.

Und dpa-Chefredakteur Sven Gösmann erklärt: "dpa-Nachrichten und Hintergrundberichte werden weltweit von unseren Medienkunden genutzt, sind aber gerade in den Zeiten von Fake News auch eine vertrauenswürdige Informationsquelle für institutionelle Kunden. Martin Bialecki hat als Regionalbüroleiter Nordamerika in Washington aus eigener Anschauung kennengelernt, wie bedeutend unabhängiger, kritischer Journalismus für alle gesellschaftlichen Bereiche sein kann."

"Mit der Verstärkung durch Martin Bialecki bieten wir unseren institutionellen Kunden aus Politik und Verwaltung am Standort Berlin und in den Bundesländern künftig eine noch intensivere Beratung und Betreuung bei der Entwicklung und Umsetzung maßgeschneiderter, individueller Informations- und Kommunikationslösungen", sagt dpa-Vertriebschef Thorsten Matthies.

Martin Bialecki ist seit 2015 Büroleiter der dpa in Washington, wo er die gesamte mehrsprachige Berichterstattung der Agentur aus den USA und Kanada verantwortet. Nach seinem Studium (Politische Wissenschaften, Geschichte, Soziologie) kam er im Jahr 1995 zu dpa. Auf das Volontariat folgten Stationen in München und Hamburg. Im Jahr 1999 übernahm er die Leitung des Ressorts Vermischtes/Modernes Leben in der Zentralredaktion in Hamburg. Von dort wechselte er an die Spitze des dpa-Hauptstadtbüros und des Ressorts Politik Deutschland nach Berlin, das er von 2002 bis Oktober 2009 führte. Nach gut einem Jahr als Geschäftsführer der Kommunikationsagentur Plato in Berlin und Brüssel kehrte er Anfang 2011 zur dpa in die Politikredaktion zurück, die er bis zu seinem Wechsel 2015 nach Washington leitete.

