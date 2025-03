Dachser SE

Dachser wird Logistikpartner der Tafel Deutschland

Kempten/Berlin (ots)

Erklärtes Ziel der Zusammenarbeit ist es, mit professionellen Logistikstrukturen mehr Nahrungsmittelspenden für die Tafeln zu generieren.

Der Logistikdienstleister Dachser und der Dachverband Tafel Deutschland haben einen Kooperationsvertrag mit einer Laufzeit bis Ende 2027 unterzeichnet. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Dachser Knowhow und Netzwerk seiner Lebensmittelsparte Dachser Food Logistics dafür einsetzen, Lebensmittelspenden von Herstellern abzuholen und an die zentralen Verteilerpunkte der Tafel-Landesverbände anzuliefern.

Zusätzlich unterstützt Dachser die Tafeln beim Aufbau von leistungsstarken Logistikstrukturen. Als dritte Säule der Kooperation hilft Dachser den Tafel-Landesverbänden dabei, ihre Netzwerke und die Zusammenarbeit mit den Lebensmittelherstellern auszubauen, um dadurch noch mehr Lebensmittel vor der Verschwendung retten zu können. Operativer Startschuss der neuen Kooperation war am 1. März mit dem Landesverband der Tafeln in Hessen.

Die über 970 Tafeln in Deutschland retten pro Jahr rund 265.000 Tonnen Lebensmittel und verteilen sie über ihre lokalen Ausgabestellen an etwa 1,6 Millionen armutsbetroffene Menschen. Dafür fahren die Tafeln mit ihren 75.000 zumeist ehrenamtlichen Mitarbeitenden regelmäßig die örtlichen Supermärkte, Bäckereien und andere Lebensmittelgeschäfte an und sammeln dort Lebensmittel und Waren des täglichen Gebrauchs ein, die zwar noch einwandfrei genießbar sind, aber nicht mehr verkauft werden können.

Logistik-Knowhow und Vertriebskontakte steigern das Spendenaufkommen

"Bis 2030 wollen wir gemäß der UN-Nachhaltigkeitsziele auch in Deutschland die Lebensmittelverschwendung halbieren, doch die Überschüsse sind entlang der ganzen Wertschöpfungskette immer noch gewaltig", erläutert Andreas Steppuhn, Vorsitzender der Tafeln Deutschland. "Mit den Lebensmittelherstellern arbeiten die Tafeln im Gegensatz zum Handel noch nicht flächendeckend zusammen, denn dafür brauchen wir andere Logistikstrukturen. Diese bauen wir seit Jahren auf. Mit Dachser an unserer Seite können wir unsere Infrastruktur noch einmal optimieren, vor allem was IT-Systeme und Transportkapazitäten angeht. Denn im Bereich der Hersteller fallen größere Mengen auf einmal an als in einem einzelnen Supermarkt. Diese Lebensmittel müssen zügig an mehrere Tafeln verteilt werden können."

An diesem Punkt setzt die Kooperation von Dachser und den Tafeln an. Mit 30 Niederlassungen und rund 10 Millionen transportierten Sendungen pro Jahr zählt Dachser Food Logistics zu den Marktführern für temperaturgeführte Lebensmitteltransporte in Deutschland. Die etablierten Kontakte und Prozesse mit den Lebensmittelherstellern können von den Tafeln im Rahmen der Kooperation genutzt werden. Dachser wird mit seinen Vertriebs-Teams dabei helfen, Kontakte zwischen Herstellern und Tafel-Landesverbänden herzustellen. Der Lebensmittellogistiker holt die Spenden ab und verteilt sie an die zentralen Anlieferpunkte der Tafeln. Um die Tafeln bei der Akquisition und logistischen Handhabung der Herstellermengen zu unterstützen, bringt Dachser bis Ende 2027 Knowhow sowie finanzielle Unterstützung ein. Initiiert hat die Logistikpartnerschaft der ehemalige Managing Director Food Logistics bei Dachser, Alfred Miller, der heute Tafel Deutschland ehrenamtlich mit seiner Logistik-Expertise berät und unterstützt.

"Logistik hilft den Tafeln dabei, mehr Lebensmittelspenden zu generieren und diese effizienter dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden", sagt Alexander Tonn, COO Road Logistics bei Dachser. "Das ist unsere unternehmerische Kernkompetenz, die wir ideal zur Unterstützung dieser wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe einbringen können. Wir freuen uns darauf, ein Partner der Tafel Deutschland zu sein."

