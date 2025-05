The Dalmore

THE DALMORE GIBT DIE ZUSAMMENARBEIT MIT BEN DOBBIN VON FOSTER + PARTNERS FÜR DIE PRESTIGETRÄCHTIGE LUMINARY SERIES BEKANNT, DEREN AUSGABE 2025 IN VENEDIG ERÖFFNET WIRD

The Dalmore Single Malt Whisky kündigt seine Zusammenarbeit mit dem Architekten Ben Dobbin vom renommierten Büro Foster + Partners für das dritte Kapitel der The Dalmore Luminary Series an, das die Welt der Whiskyherstellung und des architektonischen Designs beleuchtet.

Die in Zusammenarbeit mit dem V&A Dundee, dem schottischen Designmuseum, kuratierte Edition ist eine Gemeinschaftskreation von Ben Dobbin, zu dessen Projekten der Apple Park und die Wiederbelebung der Transamerica Pyramid gehören, und den renommierten Whisky-Machern von The Dalmore, Gregg Glass und Richard Paterson OBE.

The Dalmore Luminary 2025 Edition - The Rare - ist ein extrem seltener, 52 Jahre gereifter Single Malt Whisky, der sich in einer speziell entworfenen Karaffe befindet, die in einer von Dobbin entworfenen, maßgeschneiderten Skulptur untergebracht ist.

Diese Edition basiert auf kreativem Fluss und Präzision, Eigenschaften, die Dobbin und die Macher von The Dalmore teilen.

In Dobbins außergewöhnlicher Skulptur scheint der Whisky fast in der Zeit zu schweben, ein schönes Beispiel für Tensegrity. Mit diesem Ansatz entwarf Dobbin eine dynamische, kühne und perfekt ausbalancierte asymmetrische Skulptur aus Bronze, die dramatische Wellen und Stäbe aufweist.

Die Dalmore-Brennerei war bei der Herstellung dieses außergewöhnlich seltenen Whiskys ebenso anspruchsvoll und ließ sich von Dobbins persönlichem Geschmack inspirieren, während sie gleichzeitig ihre Kunstfertigkeit unter Beweis stellte.

Die Dalmore Luminary Series No. 3 folgt auf die gefeierte Zusammenarbeit mit Kengo Kuma und Maurizio Mucciola sowie im letzten Jahr mit Melodie Leung von Zaha Hadid Associates.

Ben Dobbin, Luminary No.3 und Senior Partner bei Foster + Partners, sagte: „Die Zusammenarbeit mit The Dalmore war absolut faszinierend. Technisch gesehen war es ein viel präziserer und zugleich kreativerer Prozess, als ich es mir vorgestellt hatte. Der Besuch in der Brennerei hat meinen Designprozess stark beeinflusst, und ich wollte unseren gemeinsamen Sinn für Orte, Materialität und die Verbindung unserer Welten zum Leben erwecken. Dies war eine echte, echte Partnerschaft, auf die ich sehr stolz bin."

Richard Paterson OBE von The Dalmore fügt hinzu: „Diese Zusammenarbeit ergänzt The Luminary Series perfekt und zeigt eine völlig neue Dimension dessen, was erreicht werden kann, wenn sich kreative Talente aus unterschiedlichen, aber sich ergänzenden Bereichen zusammenschließen."

Gregg Glass von The Dalmore fügt hinzu: „Das Treffen mit Ben war ein echtes Treffen der Geister. Es gibt tatsächlich viele Ähnlichkeiten zwischen der Whiskyherstellung und der Architektur, denn beides ist ein sehr iterativer Prozess, bei dem es darum geht, etwas zu schaffen, das die Zeit überdauert."

The Dalmore Luminary 2025 Edition – The Rare wird bis zum 16. Mai bei Sotheby's Hong Kong versteigert, wobei 100 % des Erlöses dem V&A Dundee gespendet werden.

