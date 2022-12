BDAE GRUPPE

BDAE-Weihnachtsspende geht an notleidende Flüchtlinge in Ostafrika

Dieses Jahr möchte der BDAE die Menschen in Ostafrika mit seiner Geldspende unterstützen. Das Horn von Afrika wird seit 40 Jahren von einer schweren Dürre heimgesucht. Die Dürre führt die verheerenden Auswirkungen der globalen Klimakrise in aller Deutlichkeit vor Augen. Vier Regenzeiten sind komplett ausgeblieben. Die Wasserquellen sind versiegt, Ernten sind verdorrt, Vieh ist verendet. Dadurch haben die Menschen ihre Lebensgrundlage verloren und sind nicht mehr in der Lage, sich zu versorgen. 4,4 Millionen Menschen in Äthiopien haben angesichts der sich verschlimmernden Dürre keinen ausreichenden Zugang zu Wasser.

In der Region sind 29 Prozent der Wasserbohrlöcher und 34 Prozent der von Hand gegrabenen Brunnen trocken oder weisen einen extrem niedrigen Wasserstand auf. Dies hat dazu geführt, dass die humanitären Hilfsorganisationen auf teure Wassertransporte zurückgreifen müssen, verschärft durch die sehr hohen Temperaturen der vergangenen Monate.

Kaum Zugang zu sauberem Wasser

Besonders betroffen sind Flüchtlinge und Binnenvertriebene. Denn Millionen Menschen haben keinen ausreichenden Zugang zu Wasser zum Trinken, Kochen und Reinigen und sind deswegen zur Flucht gezwungen. Sie legen weite Strecken zurück und holen sich aufgrund der vielerorts zusammengebrochenen Wasserversorgung Wasser aus Tümpeln, die mit lebensbedrohlichen Krankheitserregern belastet sind.

Die Spende des BDAE ermöglicht die Finanzierung je eines kompletten Notfallsets mit Küchen-, Hygiene- und Bettzeug-Artikeln für zahlreiche betroffene Familien in Ostafrika.

"Die BDAE Gruppe unterstützt seit jeher Personen, die aus den unterschiedlichsten Gründen freiwillig ins Ausland gehen. Doch viel zu viele Menschen auf der Welt müssen ihr Zuhause unfreiwillig verlassen aufgrund von Kriegen und anhaltenden politischen Konflikten", sagt BDAE-Geschäftsführer Philipp Belau.

So kann Hilfe geleistet werden

Wer für dieses oder ein anderes Hilfsprojekt der UNO Flüchtlingshilfe spenden möchte, findet hier weitere Informationen.

Die UNO-Flüchtlingshilfe ist der nationale Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR). Bereits seit 1980 unterstützt sie dessen Hilfsprogramme für Flüchtlinge in aller Welt. In ihrer Spendenverwendung handelt sie stets seriös und effizient. Dies wird ihr mit dem Spendensiegel vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) bescheinigt.

Den Spenderservice erreichen Interessierte bei Fragen unter (0228) 90 90 86-00 oder per E-Mail über spendenservice@uno-fluechtlingshilfe.de.

Über die BDAE Gruppe

Die BDAE Gruppe konzentriert sich seit 1995 ausschließlich darauf, Expats, digitale Nomad*innen und Vielreisende mit Sicherheit ins Ausland zu bringen. Und das spiegelt sich in der breiten Produktpalette wider. Bei den angebotenen Versicherungen handelt es sich um maßgeschneiderte Pakete, die das Ergebnis von mehr als 25 Jahren Spezial-Know-how in Sachen Langzeit-Auslandskrankenversicherung darstellen. Eine eigene Unternehmensberatung - die BDAE Consult - unterstützt die Personalverantwortlichen von Unternehmen bei Rechtsfragen zum Thema internationale Mitarbeitereinsätze.

Seit 2017 gehört die Unternehmensgruppe zum Konzern MSH International, der weltweit mehr als 500.000 Expats mit seinem Gesundheitsabsicherungsangeboten unterstützt.

In diesem Jahr gewann der BDAE den Jury-Preis des Assekuranz Awards für sein besonderes Konzept rund um Auslandsversicherungen. 2021 erhielt das Unternehmen vom F.A.Z.-Institut das Siegel für ausgezeichneten Service. In den Jahren 2019 und 2020 wurde der BDAE überdies vom Institut zum besten Spezialversicherer in Deutschland gekürt.

