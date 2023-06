PIZ Luftwaffe

Bundeskanzler Olaf Scholz besucht die Luftwaffenübung Air Defender 2023 am 16. Juni 2023

Berlin (ots)

Bundeskanzler Olaf Scholz besucht die von Deutschland geführte Luftwaffenübung Air Defender. Weit über 10.000 Soldatinnen und Soldaten aus 25 Nationen trainieren mit ihren 250 Luftfahrzeugen am deutschen Himmel den Verteidigungsfall.

Am 16. Juni 2023 wird der Bundeskanzler die Soldatinnen und Soldaten in Jagel/Schleswig-Holstein besuchen und sich über die Übung informieren. Begleitet und in die Übung eingewiesen wird er vom Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz.

Wir laden Sie herzlich zu einem Medientermin ein.

Bitte akkreditieren Sie sich über das Akkreditierungsformular auf Bundeswehr.de bis spätestens Dienstag, den 13.06.2023 um 10:00 Uhr. Später eingehende Akkreditierungswünsche können nicht berücksichtigt werden.

Für Medienvertreter aus Berlin bieten wir einen kostenpflichtigen Mitflug von Berlin nach Jagel und wieder zurück an. Die zu erwartenden Kosten belaufen sich auf ca. 90EUR. Wenn Sie dieses Angebot in Anspruch nehmen wollen, setzen Sie bitte an entsprechender Stelle im Akkreditierungsformular den Haken.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Kapazitäten stark begrenzt sind und wir uns daher vorbehalten, eine Akkreditierungsauswahl zu treffen.

Alle bis zum genannten Zeitpunkt eingegangenen Akkreditierungswünsche werden beantwortet.

-----------------------------------------------------------------

Dear Journalists,

Chancellor Olaf Scholz is visiting the German-led air exercise Air Defender. Well over 10,000 soldiers from 25 nations are training with their 250 aircraft in the German skies.

On June 16, the German Chancellor will visit the soldiers at Jagel in the north of Germany and get an overview about the exercise. He will be accompanied and briefed about the exercise by the Air Chief of the German Air Force, Lieutenant General Ingo Gerhartz.

We cordially invite you to this event.

Please accredit yourself via the enclosed accreditation form (Link: Bundeswehr.de) by Tuesday, June 13, 2023 at 10:00 a.m. at the latest. Accreditation requests received later cannot be considered.

For media representatives from Berlin we offer a flight from Berlin to Jagel and back. The expected costs amount to approx. 90EUR. If you wish to take advantage of this, please mark the appropriate box on the accreditation form.

Please understand that capacities are very limited and we therefore reserve the right to make an accreditation selection.

All accreditation requests received by the above date will be answered.

