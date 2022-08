Capital, G+J Wirtschaftsmedien

Reinhold Würth: Ukraine-Krieg ist größte Krise meines Unternehmerlebens

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Der schwäbische Schraubenmilliardär Reinhold Würth (87) fürchtet angesichts des Krieges in der Ukraine um den Wohlstand und die Sicherheit in Europa. "Ich bin in einem Ausmaß besorgt wie nie in meinen 73 Berufsjahren", sagte er im Gespräch mit dem Wirtschaftsmagazin CAPITAL (Ausgabe 09/22, EVT 18. August). "Was sich da zusammenbraut! Ob wir schon in einem Dritten Weltkrieg sind? Ich weiß es nicht. Aber die Situation erscheint mir fast unlösbar." Er fügte hinzu: "Ich hoffe bloß, dass in einem halben Jahr noch alles steht, was wir hier aufgebaut haben. " Ein nächster Weltkrieg sei so denkbar wie nie in seinem Leben. Angesprochen auf einen mögliche neuen Eisernen Vorhang in Europa sagte er: "Ich hoffe, dass ein solcher Vorhang nicht am Atlantik ist."

Management-Buy-Out in Russland

Seit Ausbruch des Krieges hat die Würth-Gruppe ihr Russland-Geschäft auf Eis gelegt und plant den Rückzug. Derzeit werden die Restbestände verkauft, mit der Geschäftsführung arbeiten die Künzelsauer an Verträgen für einen Management-Buy-out. Eine Entscheidung, die ihm wegen seiner Liebe zu Russland und engen persönlichen Beziehungen zu Mitarbeitern vor Ort sehr schwergefallen sei, sagte Würth.

Erstmals Interview mit drei Generationen der Schraubendynastie

Von seinen Sorgen über den Krieg berichtete Reinhold Würth in einem CAPITAL-Interview, an dem zum ersten Mal drei Generationen der Unternehmerfamilie teilnahmen: Außer dem Patriarchen selbst seine Tochter Bettina Würth (60, Beiratsvorsitzende der Würth-Gruppe) sowie die beiden Enkel Benjamin (41), Sebastian (37) und Enkelin Maria (31), die alle ebenfalls im Unternehmen aktiv sind. Die Würths gehören zu den bekanntesten Unternehmerfamilien des Landes. Reinhold Würth übernahm 1954 mit 19 Jahren von seinem Vater Adolf Würth nach dessen Tod einen Schraubenhandel als Zweimannbetrieb, den er zum Milliardenkonzern aufbaute. Heute arbeiten 83 000 Menschen für die Würth-Gruppe, der Umsatz lag 2021 bei 17,1 Mrd. Euro.

Original-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell