Hauser Exkursionen

Hauser Exkursionen startet in die Fernreise-Saison 2027: 190 Wander- und Radtouren von Guatemala bis Südkorea jetzt buchbar

München (ots)

Komfortwandern in Nepal, Bergsteigen in Bolivien, Radfahren in Usbekistan: Mit einem umfassenden Angebot an Fernreisen läutet Hauser Exkursionen die Wander- und Radsaison 2027 ein. 190 Routen in der Ferne sind jetzt buchbar, darunter auch 23 komplett neu ausgearbeitete Aktiv-Angebote für unterschiedlichste Ansprüche. Als neue Destinationen 2027 unter anderem im Gepäck: Guatemala und Südkorea.

Von komfortablen Reisen für Genusswanderinnen und -wanderer über anspruchsvolle Trekking- und Bergtouren bis hin zu abwechslungsreichen Radreisen: das Fernreisen-Angebot von Hauser Exkursionen spiegelt die ganze Bandbreite des Slow-Trekking-Marktführers wider. Neben Gruppenreisen mit maximal zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmern bietet der Veranstalter auch Selfguided-Touren in der Ferne an, bei denen die Gäste individuell mit Roadbook oder App unterwegs sind. Alle Europareisen für 2027 sowie der neue Hauser-Katalog mit einer großen Auswahl an Europa- und Fernreisen erscheinen im September.

Vorgestellt: Sechs neue Fernreisen von Hauser Exkursionen für 2027

Eine Komfort-Tour in Nepal, Genusswandern in Südkorea, ein fünftägiges Trekking in Guatemala, eine Radreise entlang der Seidenstraße in Usbekistan, anspruchsvolles Bergsteigen auf drei Sechstausender in Bolivien und wandern auf eigene Faust mit Roadbook in Kanada zählen zu den neuen Fernreise-Routen für 2027.

Nepal - Entspannt erleben: Für Genusswanderinnen und -wanderer sowie Einsteiger hat Hauser Exkursionen eine entschleunigte 14-tägige Wanderreise in Nepal konzipiert. Dabei übernachten die Reisenden in ausgewählten, komfortablen Unterkünften ohne täglichen Ortswechsel. Sie entdecken die Heiligtümer im Kathmandu-Tal, wandern zum Nonnenkloster Nagi Gompa und erkunden die Umgebung von Pokhara auf leichten Tageswanderungen: sei es bei einer Bootsfahrt über den Phewa-See oder einer Wanderung zum Australian Camp mit seiner fantastischen Aussicht auf das Annapurna-Massiv. Dabei kommen sie den Eisriesen ganz nah - ohne selbst hoch hinaus zu müssen.

Südkorea - Highlights von Seoul bis Jeju Island: Abwechslungsreiche leichte und moderate Wanderungen auf Jeju Island und in zwei Nationalparks zählen zu den Höhepunkten der neuen 17-tägigen Wanderreise von Hauser Exkursionen nach Südkorea. Auf Jeju steht eine Tour am Fuße des Berges Hallasan auf dem Programm - erloschener Vulkan und höchster Berg des Landes. Außerdem sind die Reisenden entlang dramatischer Küstenpfade, durch kleine Dörfer und Zedernwälder auf dem atemberaubenden Fernwanderweg "Jeju Olle Trail" unterwegs und erleben bei einer Tempel-Übernachtung die Zen-Kultur hautnah.

Guatemala - Hochland-Trekking bei den Maya: Im Mittelpunkt der neuen 18-tägigen mittelschweren Guatemala-Reise von Hauser Exkursionen stehen die Besteigung der Vulkane Acatenango, Pacaya und San Pedro am Atitlán-See sowie ein fünftägiges Trekking in der Sierra de los Cuchumatanes, der höchsten Gebirgskette Mittelamerikas. Während des Trekkings übernachten die Reisenden zum Beispiel auf einer Käsefarm, in Homestays bei Gastfamilien und auf einem Pferdehof inmitten des Hochlandes.

Usbekistan - Mit dem Rad entlang der Seidenstraße: Wo früher Karawanen entlangzogen, um Seide, Gewürze und andere Waren zwischen Orient und Okzident zu transportieren, gleiten die Reisenden mit Hauser Exkursionen auf ihren Rädern durch die Kysylkum-Wüste. Die 15-tägige neue Radreise umfasst zehn moderate bis mittelschwere Etappen von jeweils 30 bis 65 Kilometern Länge. Übernachtet wird unter anderem in traditionellen Jurten sowie in Homestays eines gemeindebasierten Tourismus-Projekts im Nuratau-Gebirge.

Bolivien - Acotango, Chachacomani und Illinmani: Auf drei Sechstausender geht es in der neuen Saison mit Hauser Exkursionen auf einer dreiwöchigen Reise in Bolivien, die sich an geübte, ambitionierte Bergwandererinnen und -wanderer richtet. Nach langsamer Akklimatisierung am Titicacasee und am Salar de Uyuni führen die ersten Gipfelerlebnisse zu den Vulkanen Acotango und Chachacomani. Den krönenden Abschluss bildet der mächtige Illimani. Von dessen Gipfel auf über 6.400 Metern eröffnet sich ein Panorama, das bis in den chilenischen Lauca-Nationalpark reicht.

Atlantik-Kanada - Wandern in Nova Scotia und New Brunswick: Auf einer neuen 16-tägigen Selbstfahrer-Wanderreise durch die Maritimes im Osten Kanadas erkunden Reisende mit Hauser Exkursionen auf eigene Faust die Wälder und Küsten von Halifax über die Bay of Fundy bis Cape Breton. Ausgestattet mit einem detaillierten Roadbook geht es "Selfguided" entlang roter Sandsteinklippen, durch stille Wälder und vorbei an klaren Seen mit Blick auf den Atlantik. Übernachtet wird in charmanten Lodges und Gästehäusern, die Reisetermine sind frei wählbar.

Über Hauser Exkursionen

Seit 1973 erkunden Outdoor-Begeisterte mit Hauser Exkursionen Landschaften und Kulturen rund um den Erdball. Bei jeder der 350 Touren in über 80 Länder steht der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur im Vordergrund. So lebt der deutsche Slow-Trekking-Marktführer diese Philosophie wie kaum ein anderer Anbieter. Langjährige Partnerschaften vor Ort, familiengeführte Unterkünfte mit regionaler Küche sowie die Ausbildung lokaler Guides zu Hauser-Reiseleiterinnen und -Reiseleitern bilden den Grundstein für ein Erlebnis, das sich vom industriell geprägten Tourismus abhebt. Internet: www.hauser-exkursionen.de

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