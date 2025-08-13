Topps Deutschland GmbH

"Das ist einfach Heimat. Mein Herz ist immer rot."

Bastian Schweinsteiger beim Launch der Topps-Jubiläumsedition "125 Jahre FC Bayern München"

Frankfurt a. M. (ots)

Gänsehaut in der FC Bayern World: Schon Stunden vor Beginn campierten Fans vor dem Store, um eine der streng limitierten Jubiläumsboxen zu ergattern. Als Bastian Schweinsteiger, Vereinslegende und Weltmeister, die Bühne betrat, empfing ihn das Publikum mit lauten "Fußballgott"-Rufen. Gemeinsam mit Topps und Influencer Antonijo "Tone" Tabak (IamTabak) eröffnete er den Launch der Topps-Jubiläumsedition "125 Jahre FC Bayern München" und sprach über seine größten Karrieremomente, Sammelleidenschaft sowie die Magie des Rekordmeisters.

"Unglaublich viel", antwortete Schweinsteiger auf die Frage, was ihm der FC Bayern heute bedeute. "Das ist einfach Heimat. Mein Herz ist immer rot. Und das wird immer so bleiben." Er erinnerte sich an seinen Start beim Rekordmeister: "Als ich als 13-Jähriger zum Verein gekommen bin oder als kleiner Junge in Oberaudorf das Bayern-Trikot getragen habe - das sind Momente, die vergisst du nie." Zu seinen größten Erfolgen zählt das Triple 2013: "Das schönste Gefühl war, dass wir es geschafft haben, auf diesem Niveau zu spielen und den Verein wachsen zu lassen."

Geprägt von Legenden - inspiriert von den Besten

Der Weltmeister blickte zurück auf bedeutende Stationen seiner Karriere: Begegnungen mit Ikonen wie Oliver Kahn, Mehmet Scholl oder Franz Beckenbauer, das Arbeiten mit Trainern wie Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld und Pep Guardiola. "Ich hatte das Glück, die ältere Generation und die neue Generation mitzuerleben. Diese Mischung war einzigartig. Jupp Heynckes ist für mich persönlich mein Lieblingstrainer gewesen. Aber ich habe von jedem etwas mitgenommen - selbst aus der harten Schule von Felix Magath."

6.600 Euro für eine Schweinsteiger-Sammelkarte

Für Schweinsteiger ist es eine "riesige Ehre", selbst auf Topps-Karten verewigt zu sein. "Als kleiner Junge habe ich auch gesammelt - und wenn man dann selbst verewigt ist, bedeutet das sehr viel." Die bislang teuerste gehandelte Karte von ihm: die WM-2014-Dualkarte mit Miroslav Klose für 6.600 Euro. Beim großen Live-Opening, das auch gestreamt wurde, zog Schweinsteiger eine signierte Karte von sich selbst. "Die Fans flippen aus, wenn sie dich in einer Box finden", kommentierte IamTabak und erklärte "Sammler schätzen vor allem den emotionalen Bezug zu bestimmten Momenten - vom Champions-League-Triumph 2013 bis zu legendären WM-Spielen." Für Influencer und Schweinsteiger-Fan David Rau war es ein ganz besonderes Erlebnis: "Man sagt ja immer, man soll seine Vorbilder nicht treffen. Bastian Schweinsteiger, einen meiner Lieblingsspieler, heute zu treffen, war ein echtes Highlight."

Die Jubiläumsedition: Hommage an 125 Jahre FC Bayern München

Am 27. Februar 2025 feierte der FC Bayern München 125 Jahre Vereinsgeschichte - vom Nachwuchscampus über die Säbener Straße bis zur Allianz Arena. Das neue Set von Topps ist eine Hommage an die Helden von heute, die Legenden vergangener Jahrzehnte und das unaufhaltsame Frauenteam des Klubs. Am 27. Februar 2025 feierte der FC Bayern München 125 Jahre Vereinsgeschichte - vom Nachwuchscampus über die Säbener Straße bis zur Allianz Arena. Das neue Set von Topps ist eine Hommage an die Helden von heute, die Legenden vergangener Jahrzehnte und das unaufhaltsame Frauenteam des Klubs. "Das Event und die Sonderedition sind perfekte Bausteine unseres Jubiläumsjahres. 125 Jahre FC Bayern - das bedeutet Geschichte, Emotionen und unzählige unvergessliche Momente. Mit der Sonderedition in Zusammenarbeit mit Topps lassen wir viele dieser Highlights lebendig werden und geben unseren Fans die Möglichkeit, sie zu sammeln", so der FC Bayern. Patrick Rausch, CMO Topps Europe, ergänzt: "Unser Anspruch war es, die besondere Verbindung zwischen dem FC Bayern und seiner Heimat München zu würdigen sowie die einzigartige Stellung des Clubs im internationalen Fußball sichtbar zu machen. Dafür haben wir aktuelle Stars, Vereinslegenden sowie Spielerinnen und Spieler beider Teams als Motive gewählt. Highlights sind limitierte Parallel-Karten, wie etwa die 'Blue Parallel' (sechs Exemplare für die sechs Champions-League-Titel des Vereins). Besonders ist auch die 'Münchner Heimat Duo Relic' - mit authentischen Elementen beider Heimspielstätten: ein Stück eines Stadionsitzes aus dem Olympiastadion sowie ein Fragment aus der Allianz Arena."

Produktdetail:

15 Karten pro Box

10 nummerierte Base Cards aus dem Base Set ( Men First Team , Legends Base , Rekordmeister , München Liebe , Stern des Südens )

aus dem ( , , , , ) 4 nummerierte Autograph Cards - von aktuellen Stars, der Frauenmannschaft und Vereinslegenden

- von aktuellen Stars, der Frauenmannschaft und Vereinslegenden 1 nummerierte Autograph Relic- oder Relic Card

Exklusive Parallels von Pink (#/49) bis Gold (1/1)

Seltene Mia san mia Autograph Relics mit Original-Unterschrift und Trikotstück

mit Original-Unterschrift und Trikotstück Münchner Heimat Duo Relics mit Stadion-Souvenirs aus Olympiastadion und Allianz Arena

Highlight für Glückspilze:besondere Lucky Boxen mit 10 Autograph Cards, 4 Autograph Relic Cards und 1 Relic Card.

Die Jubiläumsbox ist seit ihrem Launch am 06. August nahezu überall ausverkauft. Mit etwas Glück ist sie noch bei Topps.com, in FC Bayern Fan Shops und im offiziellen FC Bayern Onlinestore, ausgewählten Hobby Stores sowie weiteren Händlern erhältlich.

