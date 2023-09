GS Consult GmbH

Die Kluft zwischen Worten und Taten: Mitarbeiterentwicklung in der Praxis

Hamburg (ots)

"Mitarbeiter sind das Herzschlagzentrum jedes fortschrittlichen Unternehmens. Sie sind nicht die Ressource, sondern das lebendige Ökosystem, das Ideen in bahnbrechende Innovationen verwandelt." Das hört sich auf den ersten Blick nach einem Unternehmensleitbild an, das man in der Halle eines modernen Silicon-Valley-Start-ups finden könnte.

Doch Worte sind der leichteste Teil einer Unternehmenskultur. Die Herausforderung besteht darin, diese Worte in Aktionen umzusetzen, die einen sichtbaren und spürbaren Unterschied machen.

Betrachten wir die Geschichte von Emily, die in einem renommierten Technologieunternehmen arbeitete und nach einer Reihe von Erfolgen das Gefühl hatte, in einer beruflichen Sackgasse zu stecken. Oder Michael, der in einem mittelständischen Produktionsunternehmen arbeitete und durch ein innovatives Inplacement-Programm eine neue Karriererichtung fand, die seinen Talenten entsprach. Diese Erzählungen beleuchten die Kluft zwischen gut gemeinten Unternehmensleitlinien und der oft harten Realität des beruflichen Alltags.

Doch sie bieten auch Hoffnung: gezielte Programme wie das, das Michael erlebte, können als lebensverändernde Wendepunkte dienen. Laut Timon Michel, Geschäftsführer der Unternehmensberatung GS Consult, "zeigt die wirtschaftliche Analyse, dass zielgerichtete Personalentwicklungsprogramme eine schlankere, agilere und wettbewerbsfähigere Organisation schaffen können, verglichen mit der teuren und riskanten Taktik des endlosen Neueinstellens."

Seit zwei Jahrzehnten setzt GS Consult auf die transformative Kraft von In- und Outplacement. In der exklusiven GS AKADEMIE wird ein zertifiziertes Coaching-Programm angeboten, das sich durch mehrere entscheidende Bausteine auszeichnet:

Tiefgehendes Coaching in den Bereichen In- und Outplacement.

Ein genaues Spiegeln der individuellen Fähigkeiten und Stärken der Mitarbeiter.

Maßgeschneiderte Strategien für berufliche Neupositionierungen, sowohl intern als auch extern.

Meisterkurse in effektiver Kommunikation, einschließlich modernster Assessment-Techniken und Persönlichkeitstests.

Ein umfassender Überblick über Weiterbildungs- und Qualifizierungsstrategien.

Kurz gesagt, es geht nicht nur darum, was auf dem Papier steht, sondern darum, was im realen Geschäftsleben passiert. Mehr dazu erfahren Sie auf unserer Website im Oktober.

