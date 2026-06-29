Egmont Ehapa Media GmbH

75 Jahre Don Rosa: Der Schöpfer von Dagobert Ducks Biografie feiert Geburtstag und kommt auf Tour

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Er ist der Mann, der Dagobert Duck eine Seele und eine Biografie gab: Keno Don Hugo Rosa, weltweit bekannt als Don Rosa, feiert heute, am 29. Juni 2026 seinen 75. Geburtstag. Wie kaum ein anderer Comiczeichner hat der US-Amerikaner das Entenhausen-Universum geprägt und Generationen von Leser:innen in seinen Bann gezogen. Anlässlich dieses Meilensteins besucht die Storytelling-Legende im Juli Europa für eine exklusive Signiertour im deutschsprachigen Raum.

Don Rosas Werk ist untrennbar mit dem des legendären "Good Duck Artist" Carl Barks verbunden. Rosa sah sich selbst nie nur als Zeichner, sondern vor allem als leidenschaftlicher Chronist und Fan von Barks. Mit wissenschaftlicher Präzision analysierte er jede Barks-Geschichte, um ein logisches, zusammenhängendes Entenhausen-Universum zu erschaffen.

Sein unbestrittenes Meisterwerk "Onkel Dagobert - Sein Leben, seine Milliarden" (engl. The Life and Times of Scrooge McDuck), für das er 1997 mit dem renommierten Will Eisner Award ausgezeichnet wurde, ist eine epische Biografie der reichsten Ente der Welt. Heute erscheinen diese prägenden Geschichten in der Egmont Verlagsgesellschaften mbH in der "Chronik der reichsten Ente der Welt", ergänzt um Geschichten von Kari Korhonen und des Entenhausen-Vater Carl Barks. Rosa verlieh den Figuren emotionale Tiefe, historische Bezüge und einen unverwechselbaren, detailreichen Zeichenstil voller versteckter Hintergrundgags (wie den berühmten "D.U.C.K."-Widmungen). Er machte aus lustigen Comic-Geschichten zeitlose Weltliteratur.

Für die zahlreichen Fans im deutschsprachigen Raum gibt es im Juli die seltene Gelegenheit, den ikonischen Ausnahmekünstler persönlich zu treffen, Autogramme zu ergattern und mit ihm ins Gespräch zu kommen. Die Tourdaten im Überblick:

18. & 19. Juli 2026: Contern Comic Festival (Luxemburg): Der Auftakt der Tour führt Don Rosa in das charmante Nachbarland Luxemburg. Auf dem traditionellen und beliebten Comic-Festival in Contern wird er an beiden Tagen für seine Fans signieren.

21. Juli 2026: Comic Combo, Leipzig: Ein Pflichttermin für alle Comic-Liebhaber:innen: Don Rosa macht Halt in der legendären Leipziger "Comic Combo" für eine exklusive Signierstunde.

25. Juli 2026: Sparkasse Heilbronn (Ausstellung & Tour-Abschluss): Das glanzvolle Finale der Tournee findet in Heilbronn statt. In der Sparkasse Heilbronn erwartet die Besucher ein absolutes Highlight: Eine hochkarätige Sonderausstellung mit Originalzeichnungen von Don Rosa, Carl Barks und dem norwegischen Disney-Zeichner Arild Midthun. Fans haben hier nicht nur die Chance auf ein Autogramm, sondern können die Meisterwerke der drei prägenden Entenhausen-Chronisten im Original bewundern.

"Dagobert Duck - Chronik der reichsten Ente der Welt", ISBN: 978-3-7704-1103-0, (D: EUR 49,00) ist überall im Handel sowie online unter www.egmont-shop.de erhältlich.

Original-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell