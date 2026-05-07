Egmont Ehapa Media GmbH

Planschen, lachen, lesen - mit dem Lustigen Taschenbuch "Schwimmen"!

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Rein ins Wasser, ab ins Vergnügen - mit der Sonderausgabe von Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) "Schwimmen". Ab dem 19. Mai 2026 erscheint erstmalig das LTB Schwimmen und dient als perfekte Lektüre zur Vorbereitung auf einen heißen Sommer. Egmont Ehapa Media wandelt mit turbulenten Abenteuern aus Entenhausen jede Hitzewelle in eine Lachwelle um. Denn wenn es in Entenhausen zu heiß wird, kennen Donald Duck und Co. nur eine Richtung: ab ins Freibad, zum Badesee oder ans Meer. Hauptsache, es spritzt, erfrischt und bringt Spannung in den Alltag!

LTB-Verleger Jörg Risken über die Relevanz der Ausgabe:

"Der neue LTB-Sonderband vereint auf perfekte Weise zwei Dinge, die untrennbar mit Spaß und Entspannung verbunden sind: mitreißende Comic-Abenteuer und eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Das LTB "Schwimmen" ist die ideale Strand- und Sommerlektüre und erweitert unsere erfolgreichen LTB-Themenbände um einen starken Titel, der unsere LTB-Fans begeistern wird."

Und Spaß können die Entenhausener. Mit Sonnenschirm, Taucherbrille und Handtuch im Gepäck stürzen sich die beliebtesten Figuren aus Entenhausen in spritzige Geschichten voller Humor und Sommerlaune. Dabei trifft man auf waghalsige Turmsprung-Versuche von Dagobert Duck, chaotische Rettungseinsätze von Bademeister Goofy und herrlich schräge Badeausflüge mit Dussel Duck. Egal ob Schwimm-Profi, Seepferdchen-Anwärter oder überzeugter Bademuffel, hier kommen alle auf ihre Kosten.

Da ein gelungener Badetag ein bisschen Planung braucht, haben Donald Duck und Co. passend dazu nicht nur beste Unterhaltung, sondern auch augenzwinkernde Tipps rund um den perfekten Badetag: Von der richtigen Vorbereitung bis zur wohlverdienten Abkühlung mit Eis oder "Blubberlutsch".

Ab dem 19. Mai 2026 sorgen insgesamt 11 erfrischende Geschichten vom Beckenrand sowie 10 Tipps und Ideen für jeden Schwimm-Fan für ein spannendes Lesevergnügen. Das LTB "Schwimmen" (D: EUR 8,99, A: EUR 9,50, CH: SFR 14,90) ist im Handel und online unter www.egmont-shop.de erhältlich.

Für Rezensions- oder Verlosungsexemplare und Interviewtermine mit dem LTB-Verleger Jörg Risken, wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.

Original-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell