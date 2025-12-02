FAIRFAMILY GmbH

Mehr Erfolg bei der Personalgewinnung – Experte verrät, wie man sich als Arbeitgeber von der Konkurrenz abhebt

Die Suche nach qualifizierten Mitarbeitern ist für viele Unternehmen zum ständigen Kampf geworden – immer mehr offene Stellen und immer weniger passende Bewerber. Hinzu kommt: Die besten Talente können sich gezielt jene Arbeitgeber aussuchen, die sie am meisten überzeugen.

„Mit durchdachten Mitarbeiterbenefits und einer klaren Positionierung als Arbeitgeber können Unternehmen sich im War for Talent einen entscheidenden Vorteil verschaffen“, sagt Randolph Moreno Sommer, Gründer der FAIRFAMILY GmbH. Wie Arbeitgeber ihre Attraktivität steigern und passende Talente gewinnen können, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Arbeitgeber müssen mehr bieten als traditionelle Strukturen

Viele Betriebe spüren inzwischen deutlich, dass klassische Angebote nicht mehr ausreichen, um qualifizierte Kandidaten zu überzeugen. Während früher feste Abläufe und ein stabiles Gehalt als wesentliche Argumente galten, erwarten Bewerber heute ein Arbeitsumfeld, das sowohl Flexibilität als auch klare Werte bietet. Besonders mittelständische Unternehmen stehen dadurch unter Zugzwang, profitieren jedoch gleichzeitig von ihren kurzen Entscheidungswegen. Sie können moderne Arbeitskonzepte zügig umsetzen und so signalisieren, dass sie auf veränderte Erwartungen reagieren.

Ein wesentlicher Schritt besteht darin, Arbeitszeitmodelle weiterzuentwickeln. Vertrauensarbeitszeit und hybride Arbeitsformen eröffnen Mitarbeitenden Freiräume, die längst zu grundlegenden Anforderungen geworden sind. Damit diese Modelle funktionieren, benötigen Unternehmen jedoch verlässliche Strukturen. Digitale Systeme zur Arbeitszeiterfassung, klare Absprachen im Team und eine präzise Definition von Verantwortlichkeiten sorgen dafür, dass Flexibilität und Arbeitsschutz nicht im Widerspruch stehen. Dadurch entsteht ein Arbeitsumfeld, das Orientierung bietet, ohne die Freiheiten moderner Arbeitsweisen einzuschränken.

Kultur, Wertschätzung und psychologische Grundbedürfnisse

Parallel zu organisatorischen Anpassungen gewinnt die Unternehmenskultur an Bedeutung. Fachkräfte entscheiden sich zunehmend für Arbeitgeber, bei denen sie Fairness, Respekt und Zugehörigkeit erleben. Studien zeigen, wie stark diese Faktoren die Bindung beeinflussen: Mitarbeitende, die Anerkennung erfahren, suchen deutlich seltener aktiv nach einer neuen Stelle und bleiben langfristig stabil im Unternehmen. Für Arbeitgeber ist das ein entscheidender Vorteil, denn jeder Abgang verursacht hohe Kosten – von der Nachbesetzung bis zur Einarbeitung.

Wertschätzung entsteht jedoch nicht allein durch besondere Angebote, sondern durch die Einhaltung zentraler Grundbedürfnisse. Werden sie verletzt, schwindet die Identifikation mit dem Arbeitgeber häufig schneller, als es durch Zusatzleistungen ausgeglichen werden könnte. Erst, wenn das Fundament stimmt, entfalten Benefits ihre Wirkung. Sie dienen dann als Verstärker einer positiven Kultur, nicht als Ersatz für fehlende Führungsqualität oder unklare Strukturen.

Durchdachte Benefits statt oberflächlicher Anreize

Unternehmen investieren zunehmend in zusätzliche Leistungen, doch deren Wirkung bleibt häufig begrenzt. Viele Angebote sind zu wenig bekannt, schwer abrufbar oder nicht auf die Bedürfnisse verschiedener Mitarbeitergruppen abgestimmt. Dadurch verlieren sie an Bedeutung, selbst wenn sie gut gemeint sind. Obwohl beispielsweise der Obstkorb als Benefit inzwischen als veraltet gilt, taucht er in Tausenden Stellenanzeigen weiterhin als vermeintlicher Vorteil auf. Für Fachkräfte ist er längst Standard und kein Argument mehr.

Erfolgreiche Arbeitgeber setzen daher auf Leistungen, die die Lebensqualität ihrer Beschäftigten spürbar verbessern. Dazu gehören flexible Gesundheitsbudgets, mentale Unterstützungsprogramme, schnelle Facharzttermine oder Hilfe bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. FAIRFAMILY zeigt, dass solche Lösungen besonders wirksam sind, wenn sie strukturiert kommuniziert, einfach nutzbar und staatlich gefördert sind. Schon mit kleinen monatlichen Beträgen lassen sich umfangreiche Gesundheitsleistungen anbieten, die verschiedene Generationen im Unternehmen erreichen und sowohl kurzfristig als auch langfristig Wirkung entfalten.

Die Erfahrung aus zahlreichen Beratungen zeigt, dass ganzheitlich gedachte Benefits nicht nur die Attraktivität im Bewerbungsprozess steigern. Sie tragen auch dazu bei, den Krankenstand zu senken, das Wohlbefinden zu fördern und eine stabile Zusammenarbeit zu ermöglichen. Bewerber erkennen, wenn Angebote nicht nur auf dem Papier existieren, sondern in der Realität gelebt werden. Genau das verschafft Arbeitgebern einen Vorsprung im Wettbewerb um die besten Talente.

Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer sind die Gründer und Geschäftsführer von FAIRFAMILY. Sie beraten mittelständische Unternehmen im Bereich Personal und Führung – für mehr Stabilität, Gewinn und Wachstum. Mit ihrer Expertise aus über 5.000 Beratungen in den letzten 7 Jahren unterstützen sie Unternehmen dabei, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und konzentrieren sich dabei auf 4 TOP Arbeitgeber Strategien: Gehalt und Benefit, Recruiting, Produktivität und Führung.

