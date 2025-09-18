Egmont Ehapa Media GmbH

Starke Reichweiten für Egmont Ehapa Media im KINDER MEDIEN MONITOR 2025

Berlin (ots)

Der aktuelle KINDER MEDIEN MONITOR (KiMMo) 2025 attestiert den 14 ausgewiesenen Kinderzeitschriften von Egmont Ehapa Media eine starke Bilanz. 2,9 Millionen junge Leserinnen und Leser im Alter von vier bis 13 Jahren greifen regelmäßig zu mindestens einem der beliebten Titel aus dem Portfolio von Egmont Ehapa Media, das Comics, Manga und hochwertige Kindermagazine umfasst.

Besonders die Magazinklassiker des Verlags glänzen mit Spitzenwerten. Bei den sechs- bis 13-jährigen Mädchen und Jungen erzielen Titel wie das Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) (501.000 Leser pro Ausgabe (LpA)), das LTB Spezial (382.000 LpA), Barbie (330.000 LpA), Mädchen (315.000 LpA), Wendy (314.000 LpA), das Micky Maus Magazin (312.000 LpA) und Galileo genial (306.000 LpA) starke Reichweiten. Bei den 10- bis 13-jährigen Mädchen belegen die Magazine Mädchen (261.000 LpA) und Popcorn (228.000 LpA) sogar die ersten beiden Plätze im Ranking aller untersuchten Titel. Beeindruckend sind auch die Leistungswerte der mitlesenden Eltern. Rund 2,3 Millionen Eltern, das entspricht etwa 80 Prozent, lesen bei mindestens einer der genannten Egmont Ehapa Media-Zeitschriften mit.

Jörg Risken, Publishing Director Magazines bei Egmont Ehapa Media sagt: "Die Reichweitenstärke unserer Magazine zeigt, wie sehr unsere Inhalte von Eltern und Kindern als auch von unseren Anzeigenkunden geschätzt werden. Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, ihre Markenbotschaften in einem von Millionen Kindern und ihren Eltern gelesenem, durchweg positivem und glaubwürdigem Kontext zu platzieren."

Für die Vermarktung des Egmont Ehapa Magazin-Portfolios ist die interne Vermarktungsunit Egmont Media Solutions verantwortlich. Anzeigen-Kontakt: Linda Paesold, Media Sales Manager, E-Mail: l.paesold@egmont.de.

Über den KINDER MEDIEN MONITOR 2025

Neben Reichweiten bietet die repräsentative Markt-Media-Studie umfassendes Datenmaterial zur Mediennutzung von Kindern in ihrer Freizeit und in Bildungseinrichtungen. Sie beleuchtet außerdem gemeinsame Medienzeit in der Familie, Freizeitgestaltung und Konsumverhalten der Kinder. Grundlage sind die Antworten von Kindern und Eltern. Der KINDER MEDIEN MONITOR 2025 repräsentiert 7,87 Millionen Kinder in Deutschland im Alter von 4 bis 13 Jahren. Herausgeber sind Egmont Ehapa Media, Gruner + Jahr, RTL Deutschland und PANINI Verlag. Der KINDER MEDIEN MONITOR 2025 ist eine Reichweitenstudie gemäß ZAW-Rahmenschema. Die Ergebnisse der Studie sind zähl- und auswertbar über die Planungs- und Analysetools mediMACH, M-Cloud und MDS-Cloud.

Original-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell