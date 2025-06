Egmont Ehapa Media GmbH

Das Micky Maus Magazin nimmt Kurs auf Lübeck!

Berlin (ots)

Brillante Geschäftsleute und Schatzsuchende aufgepasst! In Ausgabe 13/2025 des Micky Maus Magazin schickt Egmont Ehapa Media Dagobert Duck mitsamt Neffen auf die Spuren des mächtigen Handelsbündnisses der Hanse! Nach den erfolgreichen Besuchen der Entenhausener Prominenz am Bodensee und auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt geht es dieses Mal in den Nord- und Ostseeraum.

In der Titelgeschichte "Das verschwundene Gold" begibt sich niemand geringeres als der brillante Geschäfts-Erpel und Schatzexperte Dagobert Duck auf die Spuren der Hanse. Einer seiner schottischen Vorfahren wurde einst ausgesandt, um neue Absatzmärkte im Nord- und Ostseeraum zu erschließen. Doch dabei geht ihm das mitgegebene Gold verloren. Dagobert versucht nicht nur, den Ruf seines Ahnen wiederherzustellen, sondern natürlich auch, den Schatz aufzuspüren.

Die spannende Spurensuche führt Dagobert und Donald Duck in die Gassen des mittelalterlichen Lübecks - die Königin der Hanse - bis zu den einstigen Handelsplätzen rund um die Ostsee. In Rückblenden erleben Lesende das Zeitalter der Hanse neu - mit packenden Szenen aus dem Mittelalter, gefährlichen Piraten wie einst Störtebeker und seinen Vitalienbrüdern. So entsteht ein cleverer Mix aus Geschichte und Entenhausen-Witz.

Ein echtes Highlight für Comic- und Geschichtsfreunde: Die Ausgabe enthält ein großes Hanse-Poster mit Donald Duck vor dem berühmten Holstentor - dem Wahrzeichen der Hansestadt Lübeck.

Die Micky Maus Nr. 13/25 mit dem Hanse-Comic ab dem 6. Juni 2025 zum Preis von EUR 5,99 im Handel erhältlich.

